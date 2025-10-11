Mais de 500 mil pessoas retornaram à Cidade de Gaza após o cessar-fogo, diz Defesa Civil

Palestinos seguem pela estrada Al-Rashid em direção à Cidade de Gaza, partindo de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, em 10 de outubro de 2025. As forças israelenses declararam um cessar-fogo e se retiraram de algumas posições em Gaza no dia 10, enquanto milhares de palestinos deslocados começaram a retornar para casa e as famílias dos reféns de 7 de outubro aguardavam notícias. O gabinete do primeiro-ministro de Israel afirmou que o governo "aprovou o esboço" de um acordo para a libertação de reféns com o Hamas, à medida que ambos os lados se aproximam do fim de mais de dois anos de hostilidades em Gaza. (Foto de Bashar TALEB / AFP) (Foto: Bashar TALEB / AFP)

Mais de 500 mil pessoas retornaram à Cidade de Gaza após a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas na sexta-feira, informou a Defesa Civil do território palestino neste sábado (11).

"Mais de 500.000 pessoas" retornaram à Cidade de Gaza entre sexta-feira e sábado, disse Mahmoud Basal, porta-voz da agência de ajuda que opera sob a autoridade do grupo islamista palestino Hamas.

O Exército israelense alertou que algumas áreas no norte do território permanecem "extremamente perigosas" para a população civil.