Trump planeja conferência de líderes no Egito sobre a Faixa de Gaza

O presidente americano confirmou ainda a sua viagem ao Oriente Médio no domingo para a assinatura oficial do acordo de cessar-fogo e libertação dos reféns em Israel

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( Jim WATSON / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja uma cúpula no Egito na próxima semana com vários líderes mundiais sobre a Faixa de Gaza. O encontro deverá reunir representantes da Alemanha, França, Reino Unido, Catar, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Arábia Saudita, Paquistão e Indonésia entre outros países.

Porém, ao ser questionado na quinta-feira (09) sobre a possibilidade da criação de um Estado da Palestina no futuro, Trump foi evasivo. "Vamos ver como tudo corre. Chegará um ponto em que poderemos fazer algo que seja um pouco diferente e talvez muito positivo para todos. Analisaremos isso na ocasião. Mas, acho que chegaremos lá", respondeu o líder norte-americano.

No entanto, a sua proposta de 20 pontos sugere que a criação de um Estado palestino poderá se tornar realidade, se as condições certas forem cumpridas.

Trump confirmou ainda a sua viagem ao Oriente Médio no domingo para a assinatura oficial do acordo de cessar-fogo e libertação dos reféns em Israel.

Enquanto isso, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, já adiantou que está sendo organizada, em conjunto com o governo egípcio, a conferência internacional para a reconstrução da Faixa de Gaza. “O principal objetivo desta conferência deve ser atender às necessidades mais urgentes, como a reconstrução do abastecimento de água e energia, bem como a assistência médica. A Alemanha quer fornecer mais de 29 milhões de euros em ajuda humanitária e dar apoio médico e psicológico aos reféns libertados", indicou.

Merz também apelou à rápida implementação do acordo ente Israel e o Hamas, defendendo que os reféns sejam reunidos com as suas famílias e a ajuda humanitária chegue rapidamente à população de Gaza.

O porta-voz do Ministério do Desenvolvimento alemão acrescentou que seu país está pronto para transportar imediatamente 850 unidades habitacionais temporárias para Gaza, para que as pessoas possam ter a habitação de que carecem urgentemente, lembrando que cerca de 92% dos prédios no enclave estão destruídos.

Bloqueio de ajuda será suspenso

A ajuda humanitária para Gaza aumentará a partir de domingo após Israel ter autorizado as entregas. Segundo um documento divulgado pela Rádio do Exército israelense, 600 caminhões de ajuda humanitária, transportando alimentos, equipamento médico, material para abrigos, combustível e gás de cozinha, poderão entrar no território diariamente através das agências da ONU, organizações internacionais acreditadas e do setor privado. O texto inclusive inclui que Tel Aviv ainda permitirá que os residentes de Gaza, que deixaram a região durante a guerra, regressem através da passagem de Rafah.