Rússia lança mais um ataque em larga escala contra a Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia usou mais de 450 drones e 30 mísseis na ofensiva

Esta combinação de fotografias de arquivo criadas em 8 de agosto de 2025 mostra o presidente russo Vladimir Putin (E) discursando durante um evento para marcar o 1160º aniversário da criação do Estado russo em Veliky Novgorod em 21 de setembro de 2022, e uma fotografia de distribuição tirada e divulgada pelo Serviço de Imprensa Presidencial Ucraniano em 27 de junho de 2024, na qual o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky posa com documentos durante uma cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação em Segurança e Apoio a Longo Prazo entre a Ucrânia e a Estônia durante a Cúpula do Conselho Europeu na sede da UE em Bruxelas. (Foto de Ilya PITALEV e folheto / diversas fontes / AFP) ( AFP)

Segundo autoridades ucranianas, um ataque maciço da Rússia durante a madrugada atingiu as infraestruturas críticas em várias regiões do país, que provocou cortes de energia a mais de um milhão de consumidores e interrupções no fornecimento de água e gás.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia usou mais de 450 drones e 30 mísseis na ofensiva, que afetou cerca de nove regiões, apelando novamente pelo apoio dos parceiros com o envio de sistemas de defesa aérea e aplicação de sanções a Moscou. Zelensky pediu aos seus aliados para adotarem medidas concretas e que são necessárias ações decisivas por parte dos Estados Unidos, da Europa e do G7.

Em Kiev, pelo menos 2 milhões de consumidores foram afetados, mas a empresa DTEK anunciou que a energia está sendo restabelecida em algumas partes da cidade. O chefe da administração militar de Kiev, Tymur Tkachenko, disse que os bombeiros também controlam um incêndio provocado por drones. Até o momento foram contabilizados mais de 2012 feridos.

Além da capital ucraniana, a ofensiva das forças russas atingiu Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Donetsk, Chenigiv, Cherkasy, Kharkiv, Sumi, Poltava, Odessa, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kirovohrad e Kherson.

Na cidade de Zaporizhia, drones e mísseis danificaram 12 edifícios de apartamentos, matando uma criança de sete anos e ferindo quatro pessoas, informou o governador regional.

Por sua vez, o Ministério da Defesa da Rússia comunicou que o ataque a alvos da infraestrutura energética da Ucrânia foi à resposta aos ataques ucranianos a instalações civis russas.



O líder russo, Vladimir Putin, também indicou hoje que responderá reforçando as suas defesas aéreas se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fornecer mísseis de cruzeiro Tomahawk à Ucrânia.

A administração Trump admitiu que está considerando o pedido ucraniano de mísseis Tomahawk, no entanto ainda não manifestou sua decisão final. Os Tomahawks são mísseis subsônicos, de longo alcance, que compõem o arsenal norte-americano. Estes mísseis de cruzeiro podem atingir alvos com precisão a 1.600 quilômetros de distância, mesmo em espaço aéreo fortemente defendido.