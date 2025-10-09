° / °
Mundo
CONFLITO

Israel diz que cessar-fogo em Gaza começará 'nas 24 horas' seguintes a reunião

A informação foi dada pelo porta-voz do governo israelense, Shosh Bedrosian

AFP

Publicado: 09/10/2025 às 11:31

Seguir no Google News Seguir

Bandeira de Israel/Foto: www.slon.pics/freepik

Bandeira de Israel (Foto: www.slon.pics/freepik)

Israel afirmou, nesta quinta-feira (9), que o cessar-fogo na Faixa de Gaza começará "nas 24 horas" seguintes à reunião de seu gabinete de segurança, prevista para as 14h GMT (11h em Brasília).

"Nas 24 horas seguintes à reunião do gabinete, começará um cessar-fogo em Gaza", declarou a porta-voz do governo israelense, Shosh Bedrosian, a jornalistas.

Veja também:

Cessar , Cessar-fogo , Faixa de Gaza , fogo , Gaza , Israel
Mais de Mundo

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X