Faixa de Gaza: forças israelenses iniciam preparativos para operação de retorno de reféns

Um veículo blindado militar israelense é transportado na caçamba de um caminhão ao longo da fronteira entre Israel e Gaza, em 9 de outubro de 2025. Israel e o Hamas concordaram, em 9 de outubro, com um acordo de cessar-fogo em Gaza para libertar os reféns restantes, em um passo importante para encerrar uma guerra que matou dezenas de milhares de pessoas e desencadeou uma catástrofe humanitária. (Foto de Ahmad GHARABLI / AFP) ( AFP)

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram nesta quinta-feira, 9, em publicação na rede social X, que começaram os preparativos operacionais para colocar em prática o acordo que prevê a libertação dos reféns em poder do Hamas na Faixa de Gaza. Os militares disseram que realizam "ajustes de posicionamento e revisões de protocolos de combate para a nova fase".

Segundo as forças israelenses, o chefe do Estado-Maior orientou as tropas a reforçarem as defesas e a manterem prontidão "para qualquer cenário". As movimentações devem ocorrer de forma gradual, seguindo as etapas do acordo e com atenção à segurança dos soldados.

A IDF informou ainda que se prepara para conduzir a operação de retorno dos reféns "com sensibilidade e profissionalismo" e que continuará atuando para cumprir os objetivos da guerra e proteger os cidadãos de Israel.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.