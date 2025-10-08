Hamas pede para que Trump force Israel a implementar completamente o acordo de paz

O movimento islamista também pede para que o presidente americano não permita que possa evitar ou procrastinar a implementação do que foi acordado

Esta foto tirada de uma posição na fronteira de Israel com a Faixa de Gaza mostra edifícios destruídos no território palestino sitiado em 17 de setembro de 2025. Israel lançou seu ataque terrestre à Cidade de Gaza antes do amanhecer de 16 de setembro, logo após a visita do Secretário de Estado dos EUA, que expressou forte apoio à ofensiva, enquanto uma investigação das Nações Unidas acusava Israel de cometer "genocídio" no território palestino e acusava seu primeiro-ministro e outras autoridades de alto escalão de incitação. (Foto de Jack GUEZ / AFP) ( AFP)

O movimento islamista Hamas anunciou, nesta quinta-feira (9, data local), que alcançou um acordo que prevê o fim da guerra em Gaza, nas negociações indiretas com Israel realizadas esta semana no Egito.

O Hamas disse que "alcançou um acordo que prevê o fim da guerra em Gaza, a retirada da ocupação [Israel], a entrada de ajuda humanitária e a troca de prisioneiros".

Também pediu ao presidente americano, Donald Trump, que force Israel a implementar completamente o acordo e "não permita que possa evitar ou procrastinar a implementação do que foi acordado".