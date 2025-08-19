Macron chama Putin de 'predador' e 'ogro'

As declarações de Macron aconteceram após reunião entre Donald Trump, Volodimir Zelensky, e vários líderes europeus

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (E) e o presidente francês Emmanuel Macron participam de uma reunião com líderes europeus no Salão Leste da Casa Branca, em Washington, D.C., em 18 de agosto de 2025. Líderes europeus se juntam ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em conversas com o presidente dos EUA, Donald Trump, em 18 de agosto, enquanto tentam encontrar uma maneira de encerrar a ofensiva russa. Os líderes que viajam a Washington na segunda-feira para se apresentar ao lado de Zelensky se autodenominam a "coalizão dos dispostos". (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) ( AFP)

O presidente francês, Emmanuel Macron, alertou nesta terça-feira (19) os aliados europeus que não devem confiar no presidente russo, Vladimir Putin, que chamou de "predador", um "ogro às nossas portas" e uma "força desestabilizadora".

As declarações de Macron aconteceram após a reunião em Washington entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, e vários líderes europeus, na qual foi discutida a possibilidade de um encontro entre Putin e Zelensky.

"Putin raramente honrou seus compromissos", disse Macron em uma entrevista ao canal LCI. "Ele tem sido constantemente uma força desestabilizadora. Ele tenta redefinir as fronteiras para aumentar seu poder".

O presidente da França considerou que a Rússia "não voltará à paz e a um sistema democrático aberto da noite para o dia".

"Inclusive para sua própria sobrevivência, ele (Putin) precisa seguir se alimentando. É assim. E por isso ele é um predador, um ogro às nossas portas", declarou o presidente.

"Não estou dizendo que a França será atacada amanhã, mas é uma ameaça para os europeus (...). Não devemos ser ingênuos", acrescentou Macron.

Em outra entrevista, concedida ao canal americano NBC News, Macron não escondeu que não compartilha o otimismo de Trump sobre a possibilidade de alcançar um acordo de paz.

"Quando olho para a situação e os fatos, não vejo que o presidente Putin queira a paz agora, mas talvez eu seja muito pessimista", disse.