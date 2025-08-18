Trump liga para Putin e organiza reunião trilateral com Zelensky

Reunião multilateral entre Donald Trump, Volodymy Zelensky e líderes europeus chega ao fim na Casa Branca, nesta segunda-feira (18/8)

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente dos EUA, Donald Trump (Mandel NGAN/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (18/8), após reunião na Casa Branca com líderes europeus e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que telefonou para o presidente russo Vladimir Putin e iniciou a organização de uma reunião trilateral entre os três chefes de Estado. O encontro, ainda sem local definido, será o próximo passo para discutir garantias de segurança à Ucrânia e avançar no caminho diplomático para encerrar a guerra.

“Após essa reunião, teremos uma reunião trilateral, que seria composta pelos dois presidentes, além de mim”, declarou Trump.



Momentos antes da reunião a portas fechadas com os presidentes e líderes da União Europeia, Donald Trump, afirmou que a conversa entre eles significava “avanços significativos” para a busca de um cessar-fogo na Ucrânia.

