Trump liga para Putin e organiza reunião trilateral com Zelensky

Reunião multilateral entre Donald Trump, Volodymy Zelensky e líderes europeus chega ao fim na Casa Branca, nesta segunda-feira (18/8)

Metrópoles

Publicado: 18/08/2025 às 19:49

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente dos EUA, Donald Trump /Mandel NGAN/AFP

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente dos EUA, Donald Trump (Mandel NGAN/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (18/8), após reunião na Casa Branca com líderes europeus e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que telefonou para o presidente russo Vladimir Putin e iniciou a organização de uma reunião trilateral entre os três chefes de Estado. O encontro, ainda sem local definido, será o próximo passo para discutir garantias de segurança à Ucrânia e avançar no caminho diplomático para encerrar a guerra.

“Após essa reunião, teremos uma reunião trilateral, que seria composta pelos dois presidentes, além de mim”, declarou Trump.

Momentos antes da reunião a portas fechadas com os presidentes e líderes da União Europeia, Donald Trump, afirmou que a conversa entre eles significava “avanços significativos” para a busca de um cessar-fogo na Ucrânia. 

This handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on August 18, 2025 shows the Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) meeting with US Special Envoy for Ukraine Keith Kellogg in Washington, DC.
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante encontro no Alasca, na última sexta-feira
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky
Vladimir Putin e Donal Trump

This handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on August 18, 2025 shows the Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) meeting with US Special Envoy for Ukraine Keith Kellogg in Washington, DC. ( Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP)
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante encontro no Alasca, na última sexta-feira (DREW ANGERER / AFP)
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (Foto: Reprodução)
Putin e Trump (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

