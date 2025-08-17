Atiradores abrem fogo em restaurante de Nova York e matam 3 pessoas

Tiroteio em um restaurante no Brooklyn, distrito de Nova York (EUA), deixou ao menos 8 feridos e 3 mortos na madrugada deste domingo (17/8)

Os atiradores abriram fogo neste domingo (17), em Nova York, mas ninguém foi preso (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um tiroteio dentro de um restaurante no Brooklyn, distrito de Nova York (EUA), deixou ao menos oito feridos e três mortos, na madrugada deste domingo (17/8). Atiradores dispararam no estabelecimento, e o Departamento de Polícia de Nova York foi chamado por volta das 3h30, horário local.

Ao chegar ao restaurante, os policiais encontraram 11 pessoas baleadas. Entre elas, oito homens e três mulheres, com idades entre 27 e 61 anos.

Os três mortos são homens. As outras oito pessoas feridas foram levadas a hospitais da região. A polícia investiga o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

