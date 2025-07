EUA anunciam recompensa de US$ 25 milhões por informações que levem à prisão de Maduro

Cartaz com foto de Nicolás Maduro divulgado pelo governo dos EUA (Divulgação/Governo do Estados Unidos)

A Administração de Repressão às Drogas do Estados Unidos (DEA, em inglês) divulgou nesta segunda-feira (28/7) em sua conta oficial no X (ex-Twitter) um cartaz com a foto de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, com um valor de recompensa de US$ 25 milhões (cerca de R$ 140 milhões) para quem tiver informações que o levem à prisão ou à condenação.

Maduro é acusado pelo governo americano de “conspiração com o narcoterrorismo, com a importação de cocaína, com o uso e transporte de armas e objetos destruidores em fomento a um crime de tráfico de drogas”.

O DEA procura ainda dados sobre os ministros Diosdado Cabello Rondón (Interior, Justiça e Paz) e Vladimir Padrino López (Defesa).

Na última sexta-feira (25/7), o EUA sancionou o “Cartel de Los Soles”, um grupo criminoso sediado na Venezuela liderado por Maduro e que fornece apoio material a organizações terroristas estrangeiras, como o Trem de Aragua e o Cartel de Sinaloa, segundo a administração Donald Trump.

