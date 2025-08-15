Kremlin diz que Putin e Trump não assinarão nenhum documento na reunião

O presidente dos EUA, Donald Trump, gesticula enquanto fala durante uma coletiva de imprensa para discutir o crime em Washington, D.C., na Sala de Imprensa Brady, na Casa Branca, em Washington, D.C., em 11 de agosto de 2025. O presidente Donald Trump anunciou na segunda-feira que estava mobilizando tropas da Guarda Nacional e colocando a força policial de Washington sob controle federal para combater o crime na capital dos EUA. "Este é o Dia da Libertação em D.C., e vamos retomar nossa capital", disse Trump em uma coletiva de imprensa na Casa Branca. (Foto de Jim WATSON / AFP) ( AFP)

O porta-voz do Kremlin também afirmou que Trump e Putin planejam debater sobre uma troca de territórios entre a Rússia e a Ucrânia para resolver o conflito. Peskov disse que obviamente, serão abordadas questões relacionadas com a solução ucraniana, ressaltando que esse é um assunto muito complexo e multifacetado.

Na véspera da reunião, Putin elogiou os esforços enérgicos e sinceros do presidente dos EUA para pôr fim aos combates na Ucrânia. “O trabalho dos norte-americanos visa “um acordo que responda aos interesses de todas as partes envolvidas no conflito”, indicou.

“O tema central do encontro será evidentemente a resolução da crise ucraniana, mas ainda serão abordados outros temas de segurança internacional”, acrescentou Yuri Ushakov, conselheiro diplomático de Putin,

Por sua vez, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, manifestou esperança no sucesso da reunião, considerando que é crucial um cessar-fogo na Ucrânia. "Como disse o presidente Trump, a sua esperança é interagir com Putin e obter uma noção muito rápida e antecipada se a paz é possível ou não", observou Rubio, lembrando que Trump destacou que era importante falar com ele pessoalmente, olhá-lo nos olhos e determinar o que era possível e o que não era.

O chefe da diplomacia apontou que serão discutidas entre outras coisas, as disputas territoriais, as reivindicações e os motivos dos combates. “Todos estes elementos farão parte de um pacote abrangente, mas acredito que o presidente espera garantir o fim dos combates para que estas discussões possam ocorrer. Assim como a Ucrânia e os principais líderes europeus pediram, que para se alcançar a paz, terão de ser tratadas as garantias de segurança à Ucrânia. Vamos ver como correm as negociações. Estamos esperançosos. Em última análise, cabe à Ucrânia e à Rússia chegarem a um acordo", disse Rubio.

Trump defende que qualquer acordo para acabar à guerra deve passar por uma reunião que inclua Putin e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. “Este encontro abrirá caminho para outro. Haverá concessões mútuas no que diz respeito às fronteiras, aos territórios”, insistiu Trump em entrevista à ao canal Fox News, uma hipótese, no entanto, que é rejeitada por Zelensky e endossada pelos líderes europeus.



Na mesma entrevista, Trump também estimou em 25% o risco de fracasso do encontro com Putin hoje.