Israel anuncia novos assentamentos na Cisjordânia e afirma 'enterrar' um Estado palestino

"Esta realidade enterra finalmente a ideia de um Estado palestino, porque não há nada a ser reconhecido e ninguém para ser reconhecido.", disse ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich

Isabel Alvarez

Publicado: 14/08/2025 às 17:08

Ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich/Menahem Kahana/AFP via Getty Images

Ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich (Menahem Kahana/AFP via Getty Images)

Nesta quinta-feira (14), o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, aprovou o plano para a construção de milhares de novas habitações entre Jerusalém e o assentamento israelense de Ma`ale Adumim.

"Esta realidade enterra finalmente a ideia de um Estado palestino, porque não há nada a ser reconhecido e ninguém para ser reconhecido. Este não é apenas um plano de construção, é uma mensagem sionista retumbante: uma Jerusalém unida é a nossa capital eterna, e Ma`ale Adumim é parte inseparável dela", disse Smotrich, que é criticado por grupos da oposição e da sociedade civil israelense.

O projeto de Smotrich prevê a construção de mais de três mil casas na zona e inclui também o desenvolvimento de uma nova estrada para separar o tráfego palestino e israelense e ligar a cidade de Belém, na Cisjordânia, ao sul de Jerusalém, com Ramallah, a norte. O plano prevê que a estrada venha a contornar a cidade de Jerusalém. A construção de novas habitações israelenses deve praticamente isolar Jerusalém Oriental do resto da Cisjordânia ocupada.

Mas, as autoridades militares, responsável pela gestão dos novos assentamentos, têm ainda de aprovar o plano de construção, que é prevista de ser ratificada na semana que vem. Apesar de haver alguns procedimentos burocráticos a serem concluídos, se o processo avançar rapidamente, as obras de infraestruturas podem já começar nos próximos meses e a construção das casas iniciadas dentro de um ano.

Bezalel Smotrich também agradeceu hoje o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e apelou ao premiê de Israel para fazer cumprir a soberania israelense na Cisjordânia para garantir que os líderes hipócritas da Europa não tenham nada para reconhecer em setembro. Na última terça-feira, Benjamin Netanyahu afirmou que estava muito apegado à visão de um grande Estado de Israel, mas não adiantou mais detalhes. Mas, os defensores do expansionismo defendem que Israel deve controlar não só a Cisjordânia ocupada, mas partes de países árabes.

Veja também:

No próximo mês, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, vários países, como França, Canadá, Austrália e Portugal, devem reconhecer oficialmente o Estado palestino.

A organização israelense Peace Now, contrária ao estabelecimento de assentamentos, criticou veementemente hoje as posições do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netahyahu. "Estamos à beira de um abismo, e o governo está avançando a todo o vapor", denunciou a organização Peace Now.

O Egito, Jordânia e o Catar rejeitaram categoricamente os planos e declarações extremistas do ministro das Finanças. “É um novo indício da arrogância e do desvio israelense, que não trará segurança nem estabilidade aos países da região, incluindo Israel. Israel tem de responder às legítimas aspirações do povo palestino. As políticas de assentamentos e as condenáveis declarações de responsáveis do Governo israelense incitam ao ódio, ao extremismo e à violência e “contradizem os esforços para estabelecer uma paz duradoura e abrangente no Oriente Médio”, afirmou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores egípcio.

O porta-voz da diplomacia da Jordania, Sufian Qudah, alertou para a contínua política expansionista extremista do Governo israelita na Cisjordânia ocupada, que incentiva a continuação de ciclos de violência e conflito no Oriente Médio.

Durante muitos anos, as autoridades de Israel tem evitado a implementação do projeto de construção, conhecido como E1, devido à pressão da comunidade internacional, que teme que a expansão impeça o estabelecimento de um Estado da Palestina vizinho a Jerusalém Oriental.

Entretanto, desde que Netanyahu assumiu o poder em 2022, liderando uma coligação de extrema-direita, foi aprovado um número sem precedentes de novos assentamentos e de apropriação de terras aos habitantes palestinos.

O principal tribunal das Nações Unidas, o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), já declarou no ano passado que a presença de Israel nos territórios ocupados palestinos é ilegal e pediu à suspensão imediata da construção de assentamentos, condenando o controle de Israel sobre as terras que conquistou há quase 60 anos.

Palestinos correm para o local onde pacotes de ajuda humanitária lançados de paraquedas estão pousando na área de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, durante um lançamento aéreo sobre o território palestino sitiado por Israel em 6 de agosto de 2025. (Foto de Eyad BABA / AFP)
Dois palestinos no telhado de um prédio enquanto a fumaça sobe após os ataques israelenses em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, em 13 de julho de 2025. Delegações de Israel e do grupo militante palestino Hamas já passaram uma semana tentando chegar a um acordo sobre uma trégua temporária para interromper 21 meses de combates devastadores na Faixa de Gaza. (Foto de Bashar TALEB / AFP)
Os conflitos entre Israel e Palestina remontam à primeira metade do século XX e foram iniciados pela disputa em torno do território palestino
Manifestantes palestinos fogem de gás lacrimogênio lançado pela polícia na Cisjordânia, em confronto que matou uma mulher palestina. Foto: AFP Abbas Momani

Um soldado do exército israelense aponta seu rifle durante um ataque no coração da cidade palestina de Nablus, na Cisjordânia ocupada, em 27 de maio de 2025. Em 27 de maio, as forças israelenses invadiram lojas de câmbio em várias cidades da Cisjordânia, incluindo Ramallah e Nablus, acusando sua empresa controladora de "conexões com organizações terroristas", de acordo com um aviso de fechamento do exército. (Foto: PJaafar ASHTIYEH / AFP)
