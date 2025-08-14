Mídia diz que Trump oferecerá a Putin incentivos econômicos para por fim a guerra

Trump se reúne na sexta-feira com o líder russo, Vladimir Putin, na base militar norte-americana em Anchorage, no Alasca, para discutir um acordo de cessar-fogo e o fim do conflito.

O jornal britânico The Telegraph noticiou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está disposto a oferecer a Putin acesso aos recursos naturais do Alasca em troca do fim da guerra contra a Ucrânia.

Trump se reúne na sexta-feira com o líder russo, Vladimir Putin, na base militar norte-americana em Anchorage, no Alasca, para discutir um acordo de cessar-fogo e o fim do conflito.

Segundo a mídia, o presidente dos EUA está pronto para apresentar a Putin uma proposta que inclui diversas concessões econômicas à Rússia em troca da paz. Entre os incentivos, estão ainda os minerais de terras raras ucranianos e a suspensão de algumas sanções contra a indústria aeronáutica russa.

O The Telegraph avançou que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e outros altos funcionários da administração trabalham com o presidente para finalizar as propostas antes do encontro entre os dois dirigentes.

Em abril, Kiev e Washington assinaram um acordo que cede aos EUA acesso aos minerais da Ucrânia. De acordo com a Escola de Economia de Kiev, a Ucrânia detém um terço das reservas de lítio da Europa e 3% das reservas mundiais de lítio. Dois dos maiores depósitos de lítio da Ucrânia se situam em território sob controle da Rússia e Putin reivindicou os valiosos minerais que são extraídos da região.

Mas, Trump também ameaçou Moscou com consequências muito graves se Putin não concordar em acabar com a guerra, mas não especificou quais serão as retaliações.

Por outro lado, Putin elogiou a administração norte-americana pelos "esforços sinceros" para resolver o conflito na Ucrânia e, além disso, sugeriu que podem vir a chegar a um acordo sobre o controle de armamento nuclear, que poderia fortalecer a paz.

A Casa Branca anunciou hoje que os dois presidentes participarão de uma coletiva de imprensa conjunta após a reunião no Alasca amanhã. “O encontro será uma oportunidade para Trump sentar-se frente a frente com o presidente russo, olhá-lo nos olhos e ver que progressos podem ser feitos para avançar no sentido de pôr fim a esta guerra brutal e restaurar a paz”, acrescentou Karoline Leavitt, porta-voz presidencial.