° / °

Mundo
Conflito

Mídia diz que Trump oferecerá a Putin incentivos econômicos para por fim a guerra

Trump se reúne na sexta-feira com o líder russo, Vladimir Putin, na base militar norte-americana em Anchorage, no Alasca, para discutir um acordo de cessar-fogo e o fim do conflito.

Isabel Alvarez

Publicado: 14/08/2025 às 16:36

Seguir no Google News Seguir

Vladimir Putin e Donald Trump discutem tensão entre Israel e Irã/SAUL LOEB;PAVEL BEDNYAKOV/AFP

Vladimir Putin e Donald Trump discutem tensão entre Israel e Irã (SAUL LOEB;PAVEL BEDNYAKOV/AFP)

O jornal britânico The Telegraph noticiou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está disposto a oferecer a Putin acesso aos recursos naturais do Alasca em troca do fim da guerra contra a Ucrânia.

Trump se reúne na sexta-feira com o líder russo, Vladimir Putin, na base militar norte-americana em Anchorage, no Alasca, para discutir um acordo de cessar-fogo e o fim do conflito.

Segundo a mídia, o presidente dos EUA está pronto para apresentar a Putin uma proposta que inclui diversas concessões econômicas à Rússia em troca da paz. Entre os incentivos, estão ainda os minerais de terras raras ucranianos e a suspensão de algumas sanções contra a indústria aeronáutica russa.

O The Telegraph avançou que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e outros altos funcionários da administração trabalham com o presidente para finalizar as propostas antes do encontro entre os dois dirigentes.

 

Veja também:

Em abril, Kiev e Washington assinaram um acordo que cede aos EUA acesso aos minerais da Ucrânia. De acordo com a Escola de Economia de Kiev, a Ucrânia detém um terço das reservas de lítio da Europa e 3% das reservas mundiais de lítio. Dois dos maiores depósitos de lítio da Ucrânia se situam em território sob controle da Rússia e Putin reivindicou os valiosos minerais que são extraídos da região.

Mas, Trump também ameaçou Moscou com consequências muito graves se Putin não concordar em acabar com a guerra, mas não especificou quais serão as retaliações.

Por outro lado, Putin elogiou a administração norte-americana pelos "esforços sinceros" para resolver o conflito na Ucrânia e, além disso, sugeriu que podem vir a chegar a um acordo sobre o controle de armamento nuclear, que poderia fortalecer a paz.

A Casa Branca anunciou hoje que os dois presidentes participarão de uma coletiva de imprensa conjunta após a reunião no Alasca amanhã. “O encontro será uma oportunidade para Trump sentar-se frente a frente com o presidente russo, olhá-lo nos olhos e ver que progressos podem ser feitos para avançar no sentido de pôr fim a esta guerra brutal e restaurar a paz”, acrescentou Karoline Leavitt, porta-voz presidencial.

1 / 4
Esta combinação de fotografias de arquivo criadas em 8 de agosto de 2025 mostra o presidente russo Vladimir Putin (E) discursando durante um evento para marcar o 1160º aniversário da criação do Estado russo em Veliky Novgorod em 21 de setembro de 2022, e uma fotografia de distribuição tirada e divulgada pelo Serviço de Imprensa Presidencial Ucraniano em 27 de junho de 2024, na qual o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky posa com documentos durante uma cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação em Segurança e Apoio a Longo Prazo entre a Ucrânia e a Estônia durante a Cúpula do Conselho Europeu na sede da UE em Bruxelas. (Foto de Ilya PITALEV e folheto / diversas fontes / AFP)
2 / 4
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
3 / 4
Nesta fotografia de piscina distribuída pela agência estatal russa Sputnik, o presidente russo, Vladimir Putin, realiza uma reunião sobre questões sociais em Moscou em 14 de julho de 2025. (Foto de Mikhail METZEL / POOL / AFP)
4 / 4
Presidente russo, Vladimir Putin

Esta combinação de fotografias de arquivo criadas em 8 de agosto de 2025 mostra o presidente russo Vladimir Putin (E) discursando durante um evento para marcar o 1160º aniversário da criação do Estado russo em Veliky Novgorod em 21 de setembro de 2022, e uma fotografia de distribuição tirada e divulgada pelo Serviço de Imprensa Presidencial Ucraniano em 27 de junho de 2024, na qual o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky posa com documentos durante uma cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação em Segurança e Apoio a Longo Prazo entre a Ucrânia e a Estônia durante a Cúpula do Conselho Europeu na sede da UE em Bruxelas. (Foto de Ilya PITALEV e folheto / diversas fontes / AFP) ( AFP)
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: Saul Loab/AFP)
Nesta fotografia de piscina distribuída pela agência estatal russa Sputnik, o presidente russo, Vladimir Putin, realiza uma reunião sobre questões sociais em Moscou em 14 de julho de 2025. (Foto de Mikhail METZEL / POOL / AFP) ( AFP)
Presidente russo, Vladimir Putin (ALEXANDER NEMENOV/POOL/AFP)

Putin , Trump
Mais de Mundo

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP