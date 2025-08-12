Líderes europeus e Zelensky conversarão com Trump antes do encontro com Putin

Desde o comunicado da cúpula de Tump e Putin, os europeus têm multiplicado as trocas diplomáticas e se esforçado para formar uma frente comum

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, anunciou que os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e vários líderes europeus terão uma reunião virtual na próxima quarta-feira (13), dois dias antes do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin.

“As negociações se concentrarão na situação atual na Ucrânia, tendo em vista a reunião planejada entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o homólogo russo, Vladimir Putin, na sexta-feira no Alasca, para a qual o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, não foi convidado. As negociações deverão se focar em outras opções de ação para pressionar a Rússia, assim como em preparações para possíveis negociações de paz e questões relacionadas a reivindicações territoriais e segurança", disse o governo alemão.

Os governantes do Reino Unido, Finlândia, França, Itália e Polônia também vão tomar parte nos vários grupos de discussão, acrescentaram as autoridades alemãs.

A Comissão Europeia também confirmou que a presidente, Ursula von der Leyen, participará da conferência virtual organizada por Merz assim como o presidente do Conselho Europeu, António Costa. Além de Trump, é esperada ainda a participação do vice-presidente dos EUA, JD Vance.

A União Europeia apoia o presidente norte-americano de discutir com Putin a solução para o conflito na Ucrânia, mas insiste na necessidade dos ucranianos poderem decidir o seu futuro, com uma paz justa e duradoura e que exclua alterações de fronteira pela força. Uma posição assumida pelos europeus, com exceção da Hungria. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, declarou que qualquer acordo entre os EUA e a Rússia deve incluir a Ucrânia e a UE, porque se trata de uma questão de segurança para a Ucrânia e para todo o continente. Kallas e os ministros das Relações Exteriores da UE se reuniram de emergência ontem para assumir uma posição conjunta.

Já esta iniciativa diplomática da Alemanha acontecerá em duas fases, com uma primeira videoconferência entre os líderes dos Estados europeus e da União Europeia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o secretário-geral da OTAN Mark Rutte. Na segunda videoconferência, os dirigentes comunicarão o resultado das suas consultas a Trump, com o objetivo de chegar a uma posição comum antes do encontro no Alasca.

Durante a cúpula no Alasca, deverá ser discutido um possível acordo que prevê trocas de territórios para pôr fim à guerra, segundo revelou Trump, que não deu mais detalhes.

No entanto, Kiev e os aliados europeus persistem que Trump e Putin não podem decidir sobre trocas de territórios, mas a maioria reconhece que é improvável que Moscou renuncie ao controle dos territórios ucranianos que já detém. “Não podemos aceitar, em hipótese alguma, que questões territoriais sejam discutidas ou mesmo decididas entre a Rússia e os Estados Unidos sem a participação de europeus e ucranianos. Presumo que o governo americano veja da mesma forma”, afirmou Merz

O chanceler ainda garantiu que Berlim trabalha com Washington para assegurar que Volodymyr Zelensky irá estar presente na reunião no Alasca. Entretanto, até o momento, a sua presença não está prevista ou confirmada, apesar de ainda ser possível, de acordo Matthew Whitaker, embaixador norte-americano na OTAN.

“Os EUA estão atuando para programar um encontro entre Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Um dos bloqueios mais importantes é que Putin disse que jamais se vai sentar com Zelensky, mas o presidente Trump conseguiu mudar isso", adiantou Vance durante uma entrevista à Fox News.

Os líderes europeus emitiram também um comunicado conjunto no fim de semana sobre ser imprescindível Kiev estar presente nas negociações. O secretário-geral da OTAN enfatizou que a Ucrânia é um país soberano e decide sobre o seu futuro.

Mas, Vance apontou que será Trump a decidir. “Se ele considerar que convidar Zelensky é o melhor cenário, é o que fará. Nenhuma decisão foi ainda tomada”, admitiu.

O próprio presidente ucraniano já avisou que, sem a Ucrânia, o que resultar do encontro de sexta-feira será um “acordo morto”. Por sua vez, Zelensky também reiterou que renunciar a territórios ucranianos esta fora de questão. "A Rússia se recusa a interromper os massacres e, por isso, não deve receber qualquer recompensa ou benefício. E esta não é apenas uma posição moral, é racional", escreveu nas suas redes sociais.

Trump expressou estar chateado com esta recusa de Zelensky. Mas, relatou que iria ligar para Zelensky e a outros líderes europeus após a reunião no Alasca e que pretende promover um encontro entre os presidentes russo e ucraniano.

"O próximo encontro será com Zelensky e Putin ou Zelensky, Putin e eu. Estarei lá se precisarem de mim", disse.