Após denúncia de Felca, Lula vai enviar PL para regulamentar redes

Foto: Ricardo Stuckert / PR

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional para regulamentar plataformas digitais, visando coibir crimes contra crianças e adolescentes. O texto, ainda segundo o auxiliar, deverá ser encaminhado nos próximos dias, na esteira da denúncia feita pelo youtuber Felca sobre a sexualização de menores nas redes sociais.

“Essas empresas hoje faturam bilhões e bilhões de dólares no mundo inteiro. E elas não querem ser fiscalizadas porque elas, infelizmente, muitas delas, ganham muito dinheiro patrocinando, estimulando e viabilizando crime. Crimes hediondos, como crime de pedofilia, tráfico de crianças, prostituição, tráfico de drogas e fraude bancária”, argumentou o ministro da Casa Civil de Lula, em entrevista à rádio Alvorada FM, da Bahia.

Rui defendeu o aperfeiçoamento da legislação brasileira sobre as redes sociais. “Plataforma digital não pode estimular o crime. Ganhar dinheiro facilitando o crime contra pessoas vulneráveis, como crianças, idosos e adolescentes”, frisou.

