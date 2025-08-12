° / °

Brasil
Diplomacia

Em telefonema, Lula e Xi discutem 'parceria estratégica bilateral' entre o Brasil e a China

Lula e Xi mostraram disposição em continuar encontrando oportunidades de negócios entre Brasil e China

Estadão Conteúdo

Publicado: 12/08/2025 às 10:05

Seguir no Google News Seguir

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, durante a cerimônia de assinatura de Atos, no Palácio do Povo. Pequim - China/Ricardo Stuckert

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, durante a cerimônia de assinatura de Atos, no Palácio do Povo. Pequim - China (Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o presidente da China, Xi Jinping, na noite desta segunda-feira, 11, informou a Secretaria de Comunicação Social (Secom), em nota. A ligação durou cerca de uma hora.

Lula e Xi falaram sobre "a parceria estratégica bilateral" entre o Brasil e a China e "saudaram os avanços já alcançados no âmbito das sinergias entre os programas nacionais de desenvolvimento dos dois países".

1 / 3
14.04.2023 - Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, e presidente da Rep..blica Popular da China, Xi Jinping, durante Cerim..nia de Assinatura de Atos..Grande Pal..cio do Povo - Pequim - China...Foto: Ricardo Stuckert/PR
2 / 3
Lula e Janja durante a cerimônia de boas-vindas, no Grande Palácio do Povo, em Pequim, na China
3 / 3
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, durante a cerimônia de assinatura de Atos, no Palácio do Povo. Pequim - China

14.04.2023 - Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, e presidente da Rep..blica Popular da China, Xi Jinping, durante Cerim..nia de Assinatura de Atos..Grande Pal..cio do Povo - Pequim - China...Foto: Ricardo Stuckert/PR (Foto: Ricardo Stuckert/PR)
Lula e Janja durante a cerimônia de boas-vindas, no Grande Palácio do Povo, em Pequim, na China (Ricardo Stuckert/PR)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, durante a cerimônia de assinatura de Atos, no Palácio do Povo. Pequim - China (Ricardo Stuckert)

Os dois líderes também se comprometeram "a ampliar o escopo da cooperação para setores como saúde, petróleo e gás, economia digital e satélites", segundo a nota da Secom. "Ambos os presidentes também destacaram sua disposição em continuar identificando novas oportunidades de negócios entre as duas economias."

"A atual conjuntura internacional e os esforços recentes pela paz entre Rússia e Ucrânia" também foram discutidos, de acordo com o comunicado.

O líder chinês ainda informou que enviará "uma delegação de alto nível" à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém, em novembro. Xi disse que "vai trabalhar com o Brasil para o êxito da conferência", segundo a Secom.

Veja também:

China , Lula , xi jinping
Mais de Brasil

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP