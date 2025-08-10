ONU faz reunião de emergência sobre plano de Israel para ocupar Gaza

Conselho de Segurança discutirá anúncio feito pelo governo de Israel. Secretário-geral da ONU classificou decisão como "escalada perigosa"

O encontro do Conselho de Segurança está prevista para as 11h, em Nova York. Em Israel, Netanyahu realiza uma entrevista coletiva antes do encontro (Foto: JACK GUEZ / AFP)

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) realiza neste domingo (10/8) uma reunião de emergência para discutir o plano de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza. A medida tem sido duramente criticada por países de todo o mundo. O secretário-geral da Organização, António Guterres, classificou a medida como uma “perigosa escalada”.

Ao anunciar o plano para a tomada de Gaza, o governo de Benjamin Netanyahu disse que o objetivo seria derrotar o grupo terrorista Hamas e libertar os reféns mantidos sequestrados.

