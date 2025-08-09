Defesa Civil de Gaza informa 10 mortos por disparos e bombardeios israelenses

Pelo menos seis corpos, incluindo o de uma criança, foram levados ao hospital Al Awda, no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, junto com trinta feridos, declarou Basal à AFP (Foto: Bashar TALEB / AFP)

O porta-voz da Defesa Civil da Faixa de Gaza, Mahmud Basal, indicou que 10 pessoas morreram neste sábado(9) no território palestino, oito delas por disparos do Exército israelense perto de centros de ajuda.

Pelo menos seis corpos, incluindo o de uma criança, foram levados ao hospital Al Awda, no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, junto com trinta feridos, declarou Basal à AFP.

As vítimas foram atingidas por disparos israelenses quando civis se reuniram perto do ponto de distribuição de ajuda da GHF (Fundação Humanitária de Gaza) na estrada principal Salah al Din, no centro do território, afirmou o porta-voz.

Outras duas pessoas, entre elas uma mulher, foram mortas pelas forças israelenses perto de outro centro de ajuda no noroeste de Rafah, no sul, indicou a mesma fonte.

Segundo testemunhas, milhares de pessoas se reuniram na manhã deste sábado ao redor dos centros de ajuda da GHF (apoiada pelos Estados Unidos e Israel), no centro da Faixa de Gaza e nas zonas a oeste de Rafah e Khan Yunis, na esperança de conseguir alimentos.

O Exército israelense não comentou essas informações por enquanto.

As restrições impostas aos meios de comunicação por Israel, que cerca Gaza desde o início da guerra contra o Hamas, e as dificuldades de acesso impedem a AFP de verificar de forma independente as informações fornecidas pelas diferentes partes.