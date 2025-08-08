° / °

Mundo
faixa de gaza

Reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU para debater situação de Gaza

O pedido da reunião foi apresentado por vários dos 15 países que integram o Conselho de Segurança

Isabel Alvarez

Publicado: 08/08/2025 às 17:25

Reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU para debater situação de Gaza/Reprodução/Conselho de Segurança da ONU

Reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU para debater situação de Gaza (Reprodução/Conselho de Segurança da ONU)

O Conselho de Segurança da ONU vai realizar uma reunião de urgência no sábado (9), após a aprovação do plano do gabinete do governo israelense de ocupação da principal cidade da Faixa de Gaza. A decisão do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de ordenar ao Exército que assuma o controle da Cidade de Gaza, no norte do território, onde se encontra 20 reféns vivos além de deslocar cerca de um milhão dos habitantes, está causando uma onda de protestos e indignação em toda comunidade internacional.

O pedido da reunião foi apresentado por vários dos 15 países que integram o Conselho de Segurança, em seu nome e da Palestina, segundo comunicou o representante da Autoridade Palestina na ONU, Riyad Mansour.

O Gabinete de Segurança de Israel tomou a decisão contra a opinião do comandante das forças armadas do país, Eyal Zamir, que, de acordo com a mídia israelense, apresentou um plano alternativo à ocupação de Gaza, que consistia em cercar as cidades e os campos de refugiados e fazer incursões pontuais. Zamir defendeu que entrar por terra em zonas onde houvesse reféns poderia pô-los em perigo, como já aconteceu no passado. Netanyahu, por sua vez, argumentou que o objetivo de Israel não é tomar o controle de Gaza, mas sim libertar Gaza do Hamas e possibilitar o estabelecimento de um governo pacífico na região. Um dos princípios essenciais para o fim da ofensiva aprovados pelo governo de Netanyahu é o estabelecimento de uma administração civil alternativa que não seja nem o Hamas nem a Autoridade Palestina, que governa parte da Cisjordânia.

Enquanto isso, o Alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, defende num comunicado que o plano vai contra a decisão do Tribunal Internacional de Justiça de que Israel deve pôr fim à sua ocupação o mais rapidamente possível, contra a concretização da solução de dois Estados acordada e contra o direito dos palestinos à autodeterminação. "Os reféns devem ser libertados imediatamente, e sem exigências, pelos grupos armados palestinos", apelou ainda Türk, acrescentando que os palestinos detidos arbitrariamente por Israel também devem ser libertados imediatamente e sem exigências.

Türk afirmou que esta nova escalada causará deslocações forçadas ainda mais massivas, mais mortes, mais sofrimento insuportável, destruições insensatas e crimes atrozes. O Alto-comissário pediu a Israel que permita a entrada sem obstáculos de ajuda humanitária em Gaza, ao invés de intensificar a guerra, para salvar a vida de civis. Duas dezenas de peritos da ONU, incluindo a relatora para os Territórios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, também apelaram que Tel Aviv restabeleça de imediato o acesso sem restrições de agências humanitárias da organização à Faixa de Gaza.

Palestinos caminham por uma rua perto de prédios danificados pela guerra na Cidade de Gaza, em 8 de agosto de 2025. O exército israelense
Uma mulher palestina deslocada bebe água enquanto transporta um pedaço de madeira no centro da Faixa de Gaza, em 30 de julho de 2025. Alertas de fome na Faixa de Gaza aumentaram após quase 22 meses de guerra, com o número de mortos aumentando e sem sinais de um avanço iminente nas negociações de trégua. (Foto de Eyad BABA / AFP)
Dois palestinos no telhado de um prédio enquanto a fumaça sobe após os ataques israelenses em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, em 13 de julho de 2025. Delegações de Israel e do grupo militante palestino Hamas já passaram uma semana tentando chegar a um acordo sobre uma trégua temporária para interromper 21 meses de combates devastadores na Faixa de Gaza. (Foto de Bashar TALEB / AFP)
Acampamentos abrigando palestinos deslocados pelo conflito são montados perto do lago de coleta de águas residuais Sheikh Radwan, que está quase cheio, na Cidade de Gaza, em 14 de julho de 2025. (Foto de Bashar TALEB / AFP)
Palestinos inspecionam a destruição em um campo improvisado para deslocados após uma incursão relatada no dia anterior por tanques israelenses na área de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 11 de julho de 2025. (Foto da AFP)
Smoke billows after an Israeli strike on Gaza City on June 28, 2025, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Hamas militant group.

