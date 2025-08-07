Carregador de celular pega fogo dentro de avião e causa pânico em voo
Situação aconteceu em voo Brasil – Holanda e gerou medo nos passageiros. Episódio teve muita fumaça e demora para achar o foco das chamas
Publicado: 07/08/2025 às 10:08
Um carregador portável de celular pegou fogo, provocando muito fumaça e medo nos passageiros (Foto: Reprodução/Redes sociais)
Uma situação adversa causou pânico em um voo que ia de São Paulo para Amsterdã, na Holanda, nessa quarta-feira (7/8). Um carregador portável de celular pegou fogo, provocando muito fumaça e medo nos passageiros.
A jornalista brasileira Simone Malagoli estava no voo e compartilhou informações sobre o incidente por meio de suas redes sociais. Segundo ela, “foi um dos voos mais tensos da minha vida, talvez o mais”, escreveu.
Momentos de pânico
Nas imagens compartilhadas pela jornalista, é possível observar o momento em que uma comissária de bordo atravessa o corredor com um pano na cabeça e um extintor de incêndio nas mãos. Os viajantes cobrem os narizes, a fim de não inalar toxinas.
