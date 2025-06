Voo da Azul tem pane e fica cerca de 4 horas parado no Aeroporto do Recife

Os passageiros ficaram dentro da aeronave por algumas horas (Foto: Reprodução/FlightAware)

Um voo da companhia aérea Azul com destino a Belo Horizonte permaneceu mais de quatro horas parado na pista do Aeroporto Internacional do Recife na manhã desta quinta-feira (26), após uma pane técnica. Os passageiros ficaram dentro da aeronave durante todo o período.

A principio, os passageiros foram orientados a permanecer sentados, enquanto aguardavam nova autorização para decolagem.

O voo AD4283, que partiria de Recife com destino ao Aeroporto de Confins, em Minas Gerais, teve a decolagem adiada e só deixou a capital pernambucana às 15h22. A previsão de chegada em Belo Horizonte é às 18h09.

Posicionamento da Azul

Em nota, a Azul informou que o atraso foi causado por “questões técnicas” e que os passageiros receberam assistência conforme determina a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A companhia afirmou ainda que a medida foi adotada em razão de protocolos de segurança operacionais.

"A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essa são necessárias para conferir a segurança de?suas?operações, valor primordial para a Companhia", destaca a nota.

Problemas recentes

O voo inaugural que sai do Recife para a capital espanhola, Madri, enfrentou problemas duas vezes neste mês. O avião apresentou problemas técnicos e precisou retornar à capital pernambucana, após passar horas dando voltas no ar sobre o oceano.

O primeiro caso aconteceu no dia 10 de junho, logo após a inauguração do trecho em uma cerimônia com a presença de autoridades no Aeroporto do Recife. A aeronave envolvida, um Boeing 767-300ER de matrícula CS-TSU, apresentou uma falha nos flaps (dispositivos localizados na borda traseira das asas, responsáveis por aumentar a sustentação em baixas velocidades, especialmente durante pousos e decolagens).

A segunda tentativa aconteceu o dia 12 com a mesma aeronave, um Boeing 767-300, com capacidade para transportar 267 passageiros e operado pela empresa Euroatlantic. Somente no dia 13 deste mês o voo chegou ao destino, mas em um novo avião, um Airbus A330-941 que pode levar até 298 pessoas, operado pela Azul.