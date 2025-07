Passageiros temem ser prejudicados por greve em aeroportos de Portugal

Avião TAP Air Portugal (Foto: Divulgação)

A greve de trabalhadores da SPdH/Menzies, prestadora de serviços de assistência em escala nos aeroportos portugueses, está preocupando brasileiros com viagens marcadas no país. O movimento teve início nesta sexta-feira (25) e segue até a segunda (28).

Passageiros relatam que os embarques estão acontecendo. No entanto, as malas despachadas podem não chegar ao destino no mesmo dia, sendo recomendado o transporte de itens essenciais na bagagem de mão.

Na noite desta sexta-feira (25), o Recife recebe um voo da TAP Air Portugal vindo de Lisboa, com previsão de chegada para as 20h40. De acordo com a Aena Recife, todo o manuseio de bagagens é feito pela companhia aérea e nenhuma medida relacionada ao voo foi solicitada ao Aeroporto Internacional do Recife até o momento.

A embaixada do Brasil em Portugal já teria sido acionada, e, segundo informações, por ora, não houve cancelamentos de voos. Companhias aéreas já teriam sido acionadas para ajudar no que for necessário.

O protesto, convocado através do Sindicato dos Transportes (ST) e do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA), pede aumentos salariais, fim de salários base abaixo do salário mínimo nacional e pagamento de horas noturnas.

Durante a paralisação, os operadores que auxiliam em solo, na operação de handling (escada, bagagens e etc), estarão cumprindo apenas os seguintes serviços:

* Voos já em curso no início da greve com destino a aeroportos nacionais

* Voos TAP estacionados (“night-stop”) em cidades europeias

* Ligações Lisboa–Ponta Delgada, Lisboa–Terceira e Lisboa–Funchal

* Ligações Porto–Madeira e Porto–Ponta Delgada

Mais protestos da categoria em aeroportos portugueses estão marcados para acontecer entre 8 e 11 de agosto, 15 e 18 de agosto, 22 e 25 de agosto e 29 de agosto a 1 de setembro.

PROCON



De acordo com o Secretário Executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo, os consumidores devem ser orientados com antecedência a respeito da atual situação no país europeu, através da empresa aérea contratada.

“Na compra de passagens feitas aqui no Brasil, os passageiros devem estar garantidos de todas as informações, com as empresas aéreas informando aos passageiros, para saber se querem comprar a passagem com as condições atuais, com a demora na restituição de bagagem”, afirmou.

“Já os que já compraram, devem ser informados com antecedência para o cliente ver a possibilidade de cancelar ou mudar de voo, mas a informação é essencial nesse momento, porque foi uma coisa que pegou também as empresas de surpresa”, ressaltou o secretário.

O Procon ainda orienta que os passageiros procurem se informar antes da viagem com as empresas aéreas, com as dúvidas acerca da chegada no destino, e que conheçam as opções que a empresa oferece caso algum passageiro seja prejudicado.

Caso ocorra o extravio de bagagem, segundo o secretário, as empresas são obrigadas a indenizar o cliente, e o passageiro tem direito à restituição sobre aquela bagagem perdida.