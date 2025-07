Com operação Recife-Argentina, JetSMART espera transportar mais de 57 mil passageiros em um ano

Com a operação recém-inaugurada, a companhia passa a funcionar em dez rotas internacionais, em cinco cidades do país, Rio de Janeiro, Florianópolis, Nova Iguaçu, São Paulo e Recife (Foto: Divulgação)

A JetSMART Airlines inaugurou nesta terça-feira (1º) o voo direto Recife-Buenos Aires, com desembarque no Aeroporto de Ezeiza. A rota, que será operada com aeronaves Airbus A320, com capacidade para 186 passageiros, é a primeira da companhia a operar no Nordeste e será realizada em quatro dias por semana, às terças, quartas, sextas e domingos.

Em um ano, a JetSMART projeta transportar, pelo menos, 57 mil passageiros na rota Recife-Buenos Aires. A proposta é oferecer passagens com custos reduzidos, em relação às já existentes no mercado de voos domésticos no Brasil, destaca a gerente Comercial de Mercados Internacionais e Desenvolvimento Regional da companhia, Verónica Marambio.

“São tarifas no modelo low cost (baixo custo), onde o consumidor customiza o valor, por exemplo, com a necessidade ou não de levar bagagem. Este voo que dura mais de cinco horas e conecta Recife a Buenos Aires pode ser encontrado no site jetsmart.com no valor de cerca de R$ 800 a passagem de ida com taxas inclusas”, aponta.

Com a operação recém-inaugurada, a companhia passa a funcionar em dez rotas internacionais, em cinco cidades do país, Rio de Janeiro, Florianópolis, Nova Iguaçu, São Paulo e Recife. De acordo com a gerente, a operação inaugural no Nordeste pode ser o início da expansão de rotas da companhia para outras cidades.

”Atualmente, temos 49 aeronaves e, na medida que aumentarmos o número aviões, queremos fazer mais voos internacionais no Brasil, principalmente, que conectem de forma direta cidades com outra capital sem a necessidade de conexões domésticas. Nosso foco é continuar expandindo a conectividade direta de cidades importantes do país, como é o caso do Recife”, afirma Verónica.

A nova rota deve impulsionar ainda mais o turismo e o intercâmbio cultural, tanto dos argentinos que desejam conhecer o Recife, quanto dos recifenses e brasileiros e terão mais oferta de voos. “O Recife para os argentinos é um mercado turístico que vem se consolidando bastante. Porém, a maioria, lamentavelmente, chega a essa parte do Nordeste através de uma conexão. Mas os argentinos, principalmente de Buenos Aires, voam com o destino final Recife para conhecer os seus atrativos turísticos. Com isso, esperamos facilitar esse receptivo e fazer com que mais pernambucanos possam voar diretamente para a capital argentina, que é muito relevante em termos de cultura e de negócios”, reforça Verónica.

Próximos passos

Sobre a JetSMART passar a conectar a capital pernambucana também com outros países, Verónica não descarta a possibilidade, mas aponta que neste momento o foco da companhia será avaliar os resultados futuros da operação. “Constantemente estamos avaliando novas rotas e a confirmação disso é que somente neste ano, essa é a terceira rota internacional que lançamos no Brasil”.

O voo Recife-Buenos Aires não é uma novidade, mas se soma aos dois voos semanais diretos, de ida e volta operados pela Gol desde abril deste ano, entre Recife (REC) e o aeroporto central de Buenos Aires - Aeroparque (AEP). Atualmente, a frequência dos voos do Recife para a Argentina é às quartas e aos sábados; enquanto da Argentina para o Recife ocorre aos sábados e às terças. Até então, a companhia operava com apenas um voo semanal direto, de ida e volta, entre os mesmos aeroportos.