De cara nova: muro do Aeroporto do Recife vira galeria de arte urbana

Grafitagem muro do aeroporto (Rafael Vieira)

A Prefeitura do Recife deu início a uma ação para dar nova vida ao muro do Aeroporto Internacional do Recife, na Imbiribeirfa, na Zona Sul. A ideia é transformá-lo em uma galeria de arte a céu aberto, por meio de uma parceria com a operadora aeroportuária Aena.

A intervenção artística, visível para quem passa pela Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, tem conclusão prevista até 17 de junho e pretende reforçar a presença da cultura local já na chegada de visitantes à capital pernambucana.

A ação é coordenada pela Secretaria de Turismo e Lazer (Setur-L), com articulação do Gabinete de Inovação Urbana (GIURB), que convocou 14 artistas previamente credenciados em edital público do programa Colorindo o Recife. A proposta é cobrir parte da extensa muralha que separa o aeroporto da cidade com murais que expressem a identidade pernambucana. A curadoria e a execução das obras estão sendo monitoradas pelo GIURB.

Além do apelo visual, a iniciativa busca promover um "sentido de pertencimento" entre moradores e visitantes. O termo, usado pela Aena para definir a proposta, orienta um projeto mais amplo da concessionária de adaptar os terminais aeroportuários às características culturais das cidades onde opera. No Recife, esse conceito agora se estende também à área externa do terminal.

Segundo os organizadores, a ideia é aproveitar um espaço antes neutro para projetar a diversidade estética da cidade. A Prefeitura afirma que a obra não envolve contratação direta dos artistas, já que todos foram selecionados previamente por meio de edital. Os custos com tintas foram parcialmente cobertos por uma doação da empresa Iquine.

A gestão municipal defende que o projeto tem potencial turístico e cultural, embora ainda não tenha divulgado estimativas de impacto, custo total ou previsão de manutenção futura das obras. Em nota, o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus, destacou o caráter transformador da arte urbana, que segundo ele, torna espaços públicos mais atrativos e integrados à vivência da cidade.

Para Ed Ruas, chefe do Gabinete de Inovação Urbana, o muro pintado serve como uma espécie de cartão de visitas da produção artística local. “É importante que os turistas tenham esse primeiro contato com os nossos artistas já no desembarque. É um pouco do que vão encontrar espalhado por toda a cidade”, afirmou.

Já Joaquín Rodríguez, diretor-geral da Aena no Brasil, disse que a intervenção reforça o compromisso da operadora com a valorização das culturas regionais. “Acreditamos que os terminais devem refletir a identidade dos lugares que representam. Transformar o entorno do aeroporto em uma galeria é uma forma de estimular o turismo e valorizar o talento local”, declarou.

A medida se insere numa tendência global de integração entre infraestrutura urbana e expressão artística, mas levanta também desafios comuns a esse tipo de iniciativa: conservação das obras, permanência dos artistas envolvidos e acesso público contínuo. Até a conclusão da pintura, a área continua em obras, com os artistas atuando nos muros ao longo de mais de um quilômetro de extensão.