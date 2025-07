Chuvas deixam 221 mortos no Paquistão desde o fim de junho

O Paquistão é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas; as chuvas torrenciais começaram mais cedo do que o habitual

Moradores locais pescam nas águas da enchente perto de uma casa parcialmente submersa durante fortes chuvas de monções na vila de Rawalpindi, em Lad, em 17 de julho de 2025. Fortes chuvas foram associadas a 54 mortes nas últimas 24 horas no Paquistão, elevando o número de mortos para cerca de 180 desde a chegada das monções no final de junho, informou a agência de desastres do governo em 17 de julho. (Foto de Aamir QURESHI / AFP) ( AFP)

As chuvas torrenciais de uma temporada de monções incomum provocaram 221 mortes no Paquistão desde o final de junho, incluindo mais de 100 crianças, informou nesta terça-feira (22) o governo.

As monções, que vão de junho a setembro, são vitais no sul da Ásia porque fornecem entre 70 e 80% das precipitações anuais, mas também costumam provocar inundações devastadoras.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Este ano, as chuvas torrenciais começaram mais cedo do que o habitual, afirmou uma porta-voz da Autoridade de Gestão de Desastres do Paquistão.

"Balanços de vítimas humanas como estes geralmente são observados em agosto, o que torna esta temporada incomum", acrescentou.

Entre as 221 pessoas falecidas desde 26 de junho em inundações repentinas, desabamento de edifícios e outros incidentes, "104 eram crianças e 40 mulheres", destacou.

Nesta terça-feira, as autoridades da região de Gilgit-Baltistão, no norte, anunciaram a morte de três pessoas em um deslizamento de terra na segunda-feira em uma estrada montanhosa.

O Paquistão é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas e seus 225 milhões de habitantes estão frequentemente expostos a fenômenos meteorológicos cada vez mais extremos.

Durante a temporada de monções de 2022, um terço do país ficou inundado, com mais de 33 milhões de pessoas obrigadas a abandonar suas casas. Quase 1.700 pessoas morreram e grande parte da colheita agrícola do ano foi perdida.