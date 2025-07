Em dia de operação contra Bolsonaro, Lula publica vídeo agradecendo Deus por mais um dia

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Pronunciamento à Nação. Palácio da Alvorada, Brasília - DF. ?Foto: Ricardo Stuckert / PR (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um vídeo nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 18, em Juazeiro da Bahia. No vídeo, o presidente anda à beira do Rio São Francisco e diz que agradece a Deus todos os dias de manhã. Lula não menciona o ex-presidente Jair Bolsonaro em nenhum momento do vídeo.

1 / 2 2 / 2 < >

"Estou feliz por mais um dia de vida, Deus foi muito generoso comigo", disse. "Estar na beira do Rio São Francisco, estar respirando esse ar gostoso, vendo essa água maravilhosa. É isso que estou fazendo nesse momento, são 8h30 de sexta-feira", completou.

Lula não se manifestou até o momento sobre a operação da Polícia Federal contra Bolsonaro na manhã desta sexta-feira. Alguns de seus ministros já fizeram publicações comemorando a operação contra o ex-presidente.

No vídeo, Lula fez diversos agradecimentos, em especial a Deus, citando que o Rio São Francisco atende quatro Estados da federação e possibilita muita irrigação. "É uma salvação nacional. Não fosse ele, não sei o que seria do Nordeste", disse.

"Como costumo agradecer todo dia de manhã agradecer a Deus por mais um dia, aprendi com a minha mãe a agradecer a Deus quando durmo e quando acordo, vim agradecer a Deus por esse rio. Segundo, estou com saúde", declarou.