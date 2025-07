Vídeo: Bolsonaro sai de casa para colocar tornozeleira eletrônica

Jair Bolsonaro deixou condomínio, em Brasília, para colocar tornozeleira eletrônica. Determinação foi do ministro Alexandre de Moraes

Bolsonaro deixando sua casa em Brasília após operação da PF (Foto: Reprodução/Metrópoles)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (18/7), tanto em sua residência, localizada no Jardim Botânico, em Brasília, bem como no escritório político dele, na sede do PL, também na capital federal.

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado ordenou ao menos três medidas restritivas contra o ex-presidente: 1) uso de tornozeleira eletrônica; 2) proibição de contato com o filho Eduardo Bolsonaro e 3) proibição de redes sociais.

Veja o momento em que Bolsonaro deixa o condomínio para a colocação de tornozeleira eletrônica em uma das pernas.

As informações são do portal Metrópoles.