Irã afirma que não vai parar o programa nuclear

Ataques dos EUA ao Irã (Foto: Satellite image ©2025 Maxar Technologies / AFP)

Após o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, ter afirmado que o Irã tem capacidade técnica para voltar a produzir urânio enriquecido dentro de alguns meses, o embaixador iraniano na ONU, Amir-Saeid Iravani, confirmou que Teerã nunca irá parar o seu programa nuclear.

“Podemos ter investigação para desenvolvimento, podemos ter a produção de urânio e podemos ter, para usar, energia pacífica. O enriquecimento é um direito nosso, um direito inalienável, e queremos usá-lo. Acho que o enriquecimento não vai parar nunca”, disse Iravani.

O diplomata iraniano também garantiu que Teerã está pronto para negociações. “Se os EUA estiverem prontos para negociar, nos encontramos prontos para isso, mas se quiserem nos ditar regras ou realizar novos ataques, é impossível negociar”, indicou.

Em relação às alegadas ameaças ao chefe da AIEA, Iravani negou que o governo do Irã tenha tentado prejudicar a segurança de Grossi ou de qualquer inspetor e funcionário da agência. “Não, não há nenhuma ameaça. É uma lei muito clara do nosso Parlamento que suspendeu a nossa cooperação com a AIEA porque a agência não implementou os seus direitos e responsabilidades. Por isso, é uma lei condicional e, enquanto essa condição não for estabelecida, nossa cooperação com a AIEA estará suspensa. Mas, quando for estabelecido legalmente, podemos retomar a nossa cooperação. Não há nenhuma ameaça contra o diretor-geral da AIEA”, declarou.

As ameaças à Grossi foram citadas pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que mencionou um jornal próximo do líder supremo do Irã sobre pedidos de prisão ou de execução contra o diretor da AIEA.

Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump reafirmou que as instalações nucleares iranianas foram totalmente obliteradas nos ataques norte-americanos, ao contrário do chefe da AIEA, que lembrou que apesar dos danos, as instalações não ficaram destruídas por completo. "Houve danos significativos, mas não completos. Podem ter dentro de alguns meses centrifugas funcionando para produzir urânio enriquecido", disse Grossi em entrevista ao canal CBS.

Já o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Majid Takht-Ravanchi, também adiantou que Washington quer retomar as conversações esta semana e que Teerã insistirá em poder enriquecer urânio para propósitos pacíficos, rejeitando acusações de que estaria secretamente desenvolvendo uma bomba nuclear. "O nível disso pode ser discutido, a capacidade pode ser discutida, mas dizer que não deve ter enriquecimento, que deve ter enriquecimento zero, e se não concordar, nós bombardeará, essa é a lei da selva", retrucou o vice-ministro iraniano.