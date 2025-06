Trump diz que EUA destruíram instalações nucleares do Irã como se elas fossem 'manteiga'

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (Foto: Jim WATSON/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar, em entrevista à Fox News neste domingo, 29, que a operação norte-americana destruiu todas as plantas nucleares do Irã. Ele também acusou a CNN e o New York Times de mentir por afirmar que o dano teria sido menor.

Segundo Trump, o Irã não deve continuar a desenvolver armas nucleares por "estarem exaustos".

Para o presidente dos EUA, o Irã foi atingindo como nunca.

Trump ressaltou a qualidade dos equipamentos e dos soldados norte-americanos ao descrever o ataque que, segundo ele, "destruiu as instalações como se [elas] fossem manteiga".