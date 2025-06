Ataques israelenses causam em 24 horas mais de cem mortos em Gaza

Smoke billows after an Israeli strike on Gaza City on June 28, 2025, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Hamas militant group. (Omar AL-QATTAA / AFP)

Na véspera de negociações entre as autoridades de Israel e os EUA para uma nova tentativa de cessar-fogo na Faixa de Gaza, as forças israelenses intensificaram os ataques no enclave, levando milhares de palestinos a fugir da região oriental da Cidade de Gaza. No domingo morreram 72 palestinos e desde as primeiras horas desta segunda-feira (30) as vítimas chegam a 33.

Mas, o primeiro-ministro Israel, Benjamin Netanyahu, abriu a possibilidade de uma eventual trégua. O ministro de Assuntos Estratégicos israelense, Ron Dermer, é esperado na Casa Branca ainda hoje para tratativas sobre Gaza e também o Irã.

No entanto, num cenário de uma crise humanitária cada vez mais acentuada e grave na região, crescem os receios de que as ordens de evacuação e os ataques aéreos de Israel sejam parte de um plano mais amplo para expandir a ofensiva terrestre israelense para Gaza.

Já o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, reiterou que um Estado palestino representaria uma ameaça à segurança do Estado de Israel.

Enquanto isso, o exército israelense admitiu ter matado e ferido civis palestinos junto a pontos de distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, entre eles, casos provocados por fogo de artilharia. Mas rejeitou os números divulgados pelas autoridades de Gaza.

Segundo os militares, as tropas dispararam com munição real apenas quando se sentiram ameaçadas , quando dezenas de pessoas se aproximaram fora das rotas autorizadas ou fora do horário dos centros administração pela Fundação Humanitária de Gaza, que conta com o apoio de Tel Aviv e Washington.