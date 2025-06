Ataque israelense atinge TV estatal do Irã durante transmissão ao vivo (Reprodução/Redes Sociais)

Um bombardeio israelense atingiu o prédio da Rádio e Televisão da República Islâmica do Irã (IRIB) nesta segunda-feira (16), interrompendo imediatamente sua transmissão ao vivo.

A explosão ocorreu enquanto uma apresentadora transmitia ao vivo na televisão criticando Israel, antes de ser vista saindo da transmissão, informou a imprensa iraniana, que compartilhou um vídeo do ataque.

A emissora retomou a transmissão após o ataque. "O regime [israelense] desconhecia o fato de que a voz da revolução islâmica e do Irã em geral não seria silenciada por uma operação militar", disse Hassan Abedini, funcionário de alto escalão da emissora.

Pouco antes disso, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, alertou que a televisão e a rádio estatais iranianas estavam "prestes a desaparecer".

O Exército israelense também emitiu um alerta para a evacuação da área onde fica a sede dos veículos de comunicação, no nordeste de Teerã.

"Nas próximas horas, as forças armadas israelenses operarão no setor (...) para atacar a infraestrutura militar pertencente ao regime iraniano", escreveu o coronel Avichay Adraee, porta-voz do Exército.

"Cidadãos de Teerã, para sua segurança, por favor, evacuem [esta] área do terceiro distrito", acrescentou.

A área, um bairro nobre da capital iraniana, abriga, além do IRIB, um importante prédio da polícia, as embaixadas do Catar, Omã e Kuwait, o escritório da Organização Internacional para as Migrações (OIM), assim como os escritórios da AFP e vários hospitais.

Um jornalista da AFP também ouviu fortes explosões no oeste de Teerã.