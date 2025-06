Irã mata 8 em ataque e Israel ameaça: "Civis de Teerã pagarão o preço"

O serviço de emergência israelense informou que oito pessoas morreram e 92 ficaram feridas após os últimos ataques com mísseis do Irã

Sistemas de defesa aérea israelenses são ativados para interceptar mísseis iranianos sobre a cidade israelense de Haifa em meio a uma nova onda de foguetes lançados pelo Irã em 16 de junho de 2025. (AHMAD GHARABLI / AFP)

O serviço de emergência israelense Magen David Adom (MDA) informou, no início desta segunda-feira (16/6), que oito pessoas morreram e 92 ficaram feridas após os últimos ataques com mísseis do Irã.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, alertou que os moradores de Teerã “pagariam o preço” pelos ataques iranianos contra civis israelenses, após os ataques com mísseis durante a noite terem matado vários.

“O ditador presunçoso de Teerã se transformou em um assassino covarde, atirando deliberadamente contra a retaguarda civil de Israel na tentativa de dissuadir (o exército israelense) de continuar a ofensiva que está minando suas capacidades”, escreveu Katz em seu canal no Telegram, conforme noticiado pelo jornal britânico The Guardian. “Os moradores de Teerã pagarão o preço – e em breve".

As vítimas foram por ataques a quatro locais no centro de Israel, informou o MDA em um comunicado, acrescentando que entre os mortos estão "duas mulheres e dois homens com cerca de 70 anos, além de uma vítima fatal".