Prefeitos brasileiros deixam Israel, chegam à Jordânia e iniciam retorno ao Brasil após conflito entre Israel e Irã

Prefeitos brasileiros em palestra em Israel (Reprodução/Instagram/@vanderleipelizer)

Após dias de tensão em meio ao confronto entre Israel e Irã, os prefeitos brasileiros que estavam em missão oficial no Oriente Médio começaram nesta segunda-feira, 16, a jornada de retorno ao Brasil. A comitiva, formada por prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais, cruzou a fronteira por terra e já se encontra em território jordaniano, conforme informou a Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), que fazia parte do grupo, afirmou que todos estão seguros e agradeceu o apoio da população. "Nossa comitiva já está na Jordânia! Estamos bem, em segurança e contando com o apoio das autoridades locais. Agora, meu filho @mersinho_lucena nos aguarda na Arábia, para retornarmos ao Brasil o mais rápido possível", disse. Ele completou: "Quero agradecer o carinho, o apoio e principalmente as orações dos amigos, da família e de toda nossa gente. Estamos voltando para vocês!"

A viagem da comitiva brasileira a Israel começou no dia 8 de junho, a convite do governo israelense, para participar de um evento sobre inovação em segurança pública. No entanto, a missão foi interrompida após o início de uma escalada militar, com ataques de mísseis trocados entre Israel e Irã, na noite da última quinta-feira, 12. Desde então, os integrantes do grupo foram orientados a permanecer em bunkers por questões de segurança.

Entre os participantes da comitiva estavam Álvaro Damião (União), prefeito de Belo Horizonte (MG); Claudia Lira (Avante), vice-prefeita de Goiânia (GO); Johnny Maycon (PL), prefeito de Nova Friburgo (RJ); Welberth Rezende (Cidadania), prefeito de Macaé (RJ); Vanderlei Pelizer (PL), vice-prefeito de Uberlândia (MG); e Nélio Aguiar, tesoureiro da CNM e ex-prefeito de Santarém (PA), que também confirmou a travessia da fronteira por ônibus.

O resgate dos prefeitos foi coordenado em articulação entre a CNM, o Ministério das Relações Exteriores e o Palácio do Planalto. Por motivos de segurança, não foram divulgados detalhes sobre horários ou a rota exata do retorno. A expectativa é que todos embarquem em breve rumo ao Brasil. Com informações do Estadão Conteúdo.