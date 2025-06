Irã lança mísseis contra Israel. Explosões são ouvidas em Tel Aviv

Destroços de prédios atingidos por mísseis iranianos em Israel ( Menahem KAHANA / AFP)

O Irã voltou a lançar mísseis contra o território israelense neste domingo (15/6). Os novos ataques foram confirmados pelas Forças de Defesa de Israel. Sirenes de alerta e explosões são ouvidas em área próxima à capital Tel Aviv e Jerusalém.

“Há pouco tempo, as IDF identificaram mísseis lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel”, diz comunicado. “Sistemas defensivos estão operando para interceptar a ameaça”, informaram as forças armadas israelenses.

Israel informou que a maioria dos mísseis foi interceptada pelos sistemas de defesa aéreo: “Não recebemos relatos de projéteis caídos”. O IDF recomendou que, ao receber o alerta, a população procure um abrigo e permaneça no local até novo aviso.

Para conferir as informações completas, acesse o Metrópoles.