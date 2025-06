Disparos de mísseis iranianos deixam 14 feridos em Israell

Bombardeios foram comunicados pelos serviços de resgate e pelo exército de Israel. Os mísseis atingiram edifícios residenciais na planície costeira e no Norte do país

Prédios residenciais no Norte de Israel (JOHN WESSELS/AFP)

Os serviços de resgate em Israel informaram na noite deste sábado (14) que edifícios residenciais na planície costeira e no norte do país foram atingidos após disparos de mísseis vindos do Irã.

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas perto de Haifa, no norte de Israel, de acordo com os serviços de resgate. "Equipes de socorristas relataram 14 feridos em uma casa [...] na Galileia Ocidental, um deles em estado grave", indicou um comunicado do Magen David Adom, equivalente israelense da Cruz Vermelha.

O serviço de bombeiros e resgate do país também reportou "vários incidentes [...] com impactos em edifícios residenciais e um incêndio em uma área desabitada."

O bombardeio foi confirmado pelo exército israelense, que declarou na noite deste sábado (14) estar realizando bombardeios aéreos contra Teerã, ao mesmo tempo em que tenta interceptar mísseis lançados do Irã contra Israel.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 < >

"Enquanto [as forças israelenses] atuam para interceptar mísseis lançados do Irã, a Força Aérea [...] bombardeia alvos militares em Teerã", indicou um comunicado publicado às 23h10 (17h10 em Brasília).