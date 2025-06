Tensão no Oriente Médio: número de mortos em Israel sobe para 13

Ataques iranianos à Israel, neste domingo (15) (GIL COHEN-MAGEN / AFP)

O número de israelenses mortos nos novos ataques do Irã subiu de 8 para 10 na madrugada deste domingo (15/6), segundo a mídia local e o serviço de emergência médica de Israel. Mais de 380 pessoas ficaram feridas.

Com as novas vítimas, o número de óbitos em Israel chega a 13. Até sábado (14/6), autoridades israelenses tinham confirmado a morte de três pessoas no conflito.

“Ofensiva preventiva”



Na última quinta-feira (12/6), as Forças de Defesa de Israel dispararam uma “ofensiva preventiva” contra o programa nuclear do Irã.



O governo israelense já vinha, antes do ataque, subindo o tom contra contra o regime do aiatolá Ali Khamenei, com ameaças ao programa nuclear.



Nos últimos anos, o avanço nuclear do Irã incomodou a comunidade internacional. Israel, que é uma potência nuclear, via o avanço como uma ameaça.



Embora ambos os países sejam rivais históricos, o ataque levou ao aumento da instabilidade no Oriente Médio.

Confira as informações completas no Metrópoles.