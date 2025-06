Ataque de Israel atinge depósitos de petróleo nas regiões oeste e sul de Teerã

Ministério do Petróleo do Irã informou, em comunicado, o ataque a dois depósitos de petróleo em Teerã, capital do país. Ministério da Defesa e estrutura subterrânea também foram alvo de ataque

Ataque israelense atinge depósito de petróleo em Shahran, no oeste de Teerã (ATTA KENARE/AFP)

O Ministério do Petróleo do Irã informou, na noite deste sábado (14), que Israel atacou o depósito de petróleo de Shahran, no oeste de Teerã - um dos principais depósitos de combustível da capital iraniana. Um segundo depósito no sul da capital também foi atingido, informou o ministério em um comunicado.



O bombardeio israelense sobre Teerã atingiu também a sede do Ministério da Defesa do Irã, segundo informou a agência de notícias iraniana Tasnim, provocando "danos leves a um de seus edifícios."

Militares de Israel afirmam ainda que aviões de guerra de Israel atingiram também um local subterrâneo no oeste do Irã que continha túneis para armazenar mísseis, bem como poços de lançamento, informou o exército israelense.

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo