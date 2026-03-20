Teresa Leitão diz que Humberto Costa na chapa de João Campos faz parte das negociações

Humberto e o presidente estadual do partido, Carlos Veras, faltaram ao ato e criticaram o fato de o nome do senador ter sido incluído sem que o PT tenha tomado qualquer decisão sobre aliança

Senadora Teresa Leitão (PT) (Crysli Viana/DP)

Principal liderança do PT presente no lançamento da pré-candidatura de João Campos (PSB) ao Governo de Pernambuco, a senadora Teresa Leitão disse que a presença do senador Humberto Costa (PT) na chapa majoritária faz parte das negociações com a Frente Popular. Ele e o presidente estadual do partido, Carlos Veras, faltaram ao ato e criticaram o fato de o nome do senador ter sido incluído sem que o PT tenha tomado qualquer decisão sobre aliança.



Teresa afirmou que seu correligionário tem que ser prioridade nas negociações. “Humberto não é só cogitado, para nós ele é prioridade. Não existe nenhuma disputa interna do PT em torno do nome de Humberto Costa, sempre foi consenso, a prioridade que nós colocamos, inclusive, para estar nessa aliança. A reeleição de Humberto é para nós do PT e, tenho certeza, de amplos setores da sociedade e da Frente Popular, um fato político de importância inequívoca e vamos trabalhar para isso”, garantiu.



Quanto à sua presença e o discurso em favor de João Campos, a senadora explicou que estava “representando meu mandato”. “Eu sou uma senadora da República. Eu tenho condições de entrar e sair em todos os locais que não me tragam inconveniência e em todos os locais para os quais eu sou convidada. Não fiz isso escondido de ninguém, não fiz isso desconhecendo ninguém. Pelo contrário, todos ficaram previamente sabendo que viria e fiz isso também em perfeito alinhamento com o Diretório Nacional do PT”, disse Teresa, que defende a aliança do seu partido com o PSB.



“Que seja uma gestão ampla, coletiva, respeitadora de todos os atores políticos que estão nesse palanque. Que corrija algumas rotas que foram interrompidas, que tenha um alinhamento com o Governo Federal e não apenas de receber aquilo que Pernambuco tem recebido. Mas que tenha também alinhamento em uma ação política coordenada com o que vai ser essencial nesse quarto governo do presidente Lula”, acrescentou Teresa.