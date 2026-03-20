Noite de emoção marca despedida do Geraldão da Superliga Feminina de Vôlei no Recife

Equipe do Sesi Vôlei Bauru em partida da Superliga Feminina de Vôlei no Geraldão (Reprodução/Sesi Vôlei Bauru)

A despedida do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, da Superliga Feminina de Vôlei foi marcada por emoção, arquibancadas lotadas e um clima de celebração no Recife. Na noite desta sexta-feira (20), o público acompanhou um duelo eletrizante entre Ssei Bauru e Gerdau Minas, que terminou com vitória do Sesi Vôlei Bauru por 3 sets a 2 (18/25, 25/16, 15/25, 25/23 e 15/11).

Mais do que o resultado em quadra, a partida ficou marcada pela atmosfera festiva e pela presença de grandes nomes do voleibol brasileiro. A levantadora Dani Lins, natural do Recife, voltou a atuar em sua cidade natal e foi bastante aplaudida pela torcida. Em sua sétima temporada pelo Sesi Bauru, a atleta contou com a presença da família e viveu uma noite especial: foi eleita a melhor da partida.

Do outro lado, a central Thaísa Daher foi um dos destaques do Gerdau Minas e também recebeu homenagens do público pernambucano. Com forte presença em quadra, reforçou sua condição de referência da posição e a admiração da torcida local. Outro nome bastante celebrado foi o da jovem Júlia Kudiess, que segue em ascensão no cenário nacional.

Duelo equilibrado e decisão no tie-break

Em quadra, Sesi Vôlei Bauru e Gerdau Minas protagonizaram um confronto de alto nível técnico e grande equilíbrio. O Minas venceu o primeiro e o terceiro sets, enquanto o Sesi Bauru reagiu e levou o segundo e o quarto, forçando o tie-break. Na parcial decisiva, a equipe paulista manteve o ritmo, venceu por 15/11 e confirmou a vitória.

Apesar do resultado, a torcida recifense foi um capítulo à parte. O Geraldão esteve lotado e o público fez da despedida da Superliga Feminina no ginásio uma verdadeira celebração do voleibol, apoiando as duas equipes do início ao fim.

O Sesi Bauru reforçou sua boa fase na competição com o triunfo. Já o Geraldão se despede da temporada da Superliga deixando sua marca como palco de grandes jogos e forte conexão com o voleibol brasileiro, consolidando o Recife como praça importante da modalidade.