Helena ressalta importância de levar a Superliga a cidades fora do eixo tradicional

Jogadora do Flamengo (Rafael Vieira)

O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães voltou a ser palco de grandes eventos esportivos e recolocou Recife na rota do voleibol nacional. Na noite da última quinta-feira (19), o Sesc RJ Flamengo venceu o Renasce Sorocaba por 3 sets a 0 (25/20, 25/20 e 25/17), em partida válida pela 10ª rodada do returno da Superliga Feminina de Vôlei.

Com bom público nas arquibancadas, o destaque da noite não ficou apenas no resultado em quadra. A jovem ponteira Helena, uma das promessas do voleibol brasileiro e já integrante da seleção, foi ovacionada pelos torcedores mesmo iniciando a partida no banco de reservas.

Atendendo aos pedidos vindos das arquibancadas, o técnico Bernardinho promoveu a entrada da atleta no fim do confronto, levando o público ao entusiasmo.

Após a partida, Helena destacou a recepção calorosa dos pernambucanos e a importância de levar jogos da elite do voleibol a diferentes regiões do país. Segundo a jogadora, a iniciativa aproxima o público que nem sempre tem acesso às partidas realizadas nos grandes centros.

“É um carinho maravilhoso do pessoal de Pernambuco. Me receberam muito bem, assim como todo o time. Sair daqui com uma vitória e com todo esse apoio é especial. É um público incrível, que gritou meu nome quando entrei em quadra”, destacou a ponteira Helena.

“Estou muito feliz por esse carinho, por ter jogado aqui e por ajudar a trazer o vôlei para mais perto dessas pessoas. Sabemos que muitos não conseguem assistir aos jogos por conta da distância, então é muito importante proporcionar esse momento. É muito bom trazer o jogo para o Recife”, acrescentou.



A programação da Superliga na capital pernambucana continua nesta sexta-feira (20), com mais um duelo de alto nível. Sesi Bauru e Minas Tênis Clube se enfrentam às 19h30, novamente no Geraldão.

O confronto também marca o retorno da levantadora Dani Lins ao Recife. Campeã olímpica nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, a atleta pernambucana reencontra o público de sua cidade natal em um jogo que promete fortes emoções.