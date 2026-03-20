'Espero voltar mais vezes': Tainara celebra atuação e carinho da torcida no Recife
Medalhista olímpica, Tainara, do Flamengo, destaca apoio da torcida no Recife
Publicado: 20/03/2026 às 09:55
Tainara, jogadora do Flamengo (Rafael Vieira)
A capital pernambucana voltou a respirar voleibol de alto nível na noite desta quinta-feira (19). O Geraldão recebeu mais uma partida da Superliga Feminina de Vôlei, marcando o retorno do Recife ao circuito nacional. Em quadra, o Sesc RJ Flamengo dominou o Renasce Sorocaba e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/20 e 25/17.
“É a minha terceira vez aqui. Estou muito feliz. O povo daqui é muito caloroso, tem uma energia muito boa. Deu tudo certo no jogo e espero voltar mais vezes”, afirmou.
Além do resultado, o evento reforça o reposicionamento do Recife como palco de grandes competições esportivas, especialmente no voleibol feminino, que vive momento de alta visibilidade no país.
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A programação segue nesta sexta-feira (20), com um duelo entre duas equipes que figuram entre as principais candidatas ao título: Sesi Bauru e Minas Tênis Clube, novamente no Geraldão.
A partida também será marcada pelo retorno da levantadora Dani Lins à sua cidade natal. Campeã olímpica nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, a pernambucana é um dos principais nomes do confronto e deve ser um dos destaques da noite.