'Espero voltar mais vezes': Tainara celebra atuação e carinho da torcida no Recife

Tainara, jogadora do Flamengo (Rafael Vieira)

A capital pernambucana voltou a respirar voleibol de alto nível na noite desta quinta-feira (19). O Geraldão recebeu mais uma partida da Superliga Feminina de Vôlei, marcando o retorno do Recife ao circuito nacional. Em quadra, o Sesc RJ Flamengo dominou o Renasce Sorocaba e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/20 e 25/17.

O grande destaque da partida foi a oposta Tainara Santos. Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a atleta teve atuação decisiva e foi eleita a melhor em quadra. Após o confronto, Tainara destacou a recepção calorosa do público pernambucano e celebrou a oportunidade de atuar novamente na cidade.

“É a minha terceira vez aqui. Estou muito feliz. O povo daqui é muito caloroso, tem uma energia muito boa. Deu tudo certo no jogo e espero voltar mais vezes”, afirmou.

Além do resultado, o evento reforça o reposicionamento do Recife como palco de grandes competições esportivas, especialmente no voleibol feminino, que vive momento de alta visibilidade no país.

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A programação segue nesta sexta-feira (20), com um duelo entre duas equipes que figuram entre as principais candidatas ao título: Sesi Bauru e Minas Tênis Clube, novamente no Geraldão.

A partida também será marcada pelo retorno da levantadora Dani Lins à sua cidade natal. Campeã olímpica nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, a pernambucana é um dos principais nomes do confronto e deve ser um dos destaques da noite.

