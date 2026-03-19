Recife celebra volta do voleibol da Superliga Feminina ao Geraldão

Geraldão, na Zona Sul, foi palco, na noite desta quinta (19), da vitória do Sesc RJ Flamengo sobre o Renasce Sorocaba por 3 sets a 0 (25/20, 25/20 e 25/17)

Flamengo venceu o Sorocaba no Geraldão (Rafael Vieira/DP)

Recife voltou a figurar na rota do vôlei nacional. O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na Zona Sul, foi palco, na noite desta quinta (19), da vitória do Sesc RJ Flamengo sobre o Renasce Sorocaba por 3 sets a 0 (25/20, 25/20 e 25/17). A partida foi válida pela 10ª rodada do returno da Superliga Feminina de Vôlei.

O retorno do voleibol de alto nível a Pernambuco foi marcado por mais do que uma disputa dentro de quadra: foi um reencontro entre o esporte e os fãs da modalidade. O ginásio não ficou lotado, mas quem compareceu deu um espetáculo nas arquibancadas.

“É muito legal para gente que acompanha a Superliga, poder estar aqui em Recife prestigiando esse jogo. Então, pra gente que acompanha esses jogos que acontecem no Sul e Sudeste normalmente, estar aqui no Recife é muito gratificante”, disse o torcedor Gustavo Barros.

Nas arquibancadas do Geraldão, o clima foi de festa, com destaque para a recepção calorosa ao técnico Bernardinho. Multicampeão e figura emblemática do voleibol brasileiro, ele foi celebrado em reconhecimento que vai além dos títulos: Bernardinho é um dos principais nomes da história do esporte no país.

O barulho constante, os cânticos e a energia das arquibancadas transformaram o Geraldão em um verdadeiro caldeirão, evidenciando a força da torcida pernambucana.

“É muito importante para gente recifense receber esses jogos aqui, pela questão social que atrai o público, atrai os jovens, atrai as pessoas para quererem também praticar esportes. Sair mais das redes sociais, ter uma vida mais sociável. E quem sabe até formar novas atletas”, destacou a torcedora Anna Wicks.



OUTRO JOGO

O segundo jogo na capital pernambucana promete ainda mais emoções ao colocar frente a frente duas das principais candidatas ao título: Sesi Bauru e Minas Tênis Clube. A partida será disputada nesta sexta (20), às 19h30, no Geraldão.

Um dos destaques será o retorno da levantadora Dani Lins ao Recife, do Sesi. Campeã olímpica nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, a pernambucana reencontra sua cidade natal.

