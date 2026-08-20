Árbitro registra na súmula brigas de torcidas organizadas em Avaí x Sport na Ressacada

Polícia Militar foi acionada no momento da confusão e utilizou spray de pimenta e golpes com cassetete; jogo foi paralisado por dois minutos

Torcida organizada do Sport nas arquibancadas da Ressacada, estádio do Avaí, em jogo da Série B (Leo Piva e Roberto Zacarias/SCR)

O árbitro João Vitor Gobi (SP), que apitou Avaí 2x1 Sport, jogo válido pela 23ª rodada da Série B e realizado nesta quarta-feira (19), relatou na súmula da partida brigas envolvendo torcidas organizadas do clube pernambucano no setor visitante do Estádio da Ressacada e uma tentativa de invasão de uniformizada do time catarinense ao local onde estavam os rubro-negros.

Os episódios de violência envolvendo duas organizadas do Sport (Torcida Jovem e Gang da Ilha) aconteceram aos 34 minutos do primeiro tempo, momento em que a partida foi paralisada pela arbitragem num período de dois minutos.

A Polícia Militar foi acionada e utilizou spray de pimenta e golpes com cassetete. Muita correria foi registrada e as imagens viralizaram nas redes sociais. No intervalo, as duas torcidas foram retiradas do estádio e não acompanharam das arquibancadas o restante da partida.

Trecho da súmula da partida:

"Informo que, aos 34 minutos do primeiro tempo, a partida foi paralisada devido a uma briga generalizada onde se localizava a torcida do Sport C. R. Contido o tumulto pelo policiamento do estádio, o jogo foi reiniciado após 2 minutos da citada paralisação.

Após este reatamento, a partida foi paralisada novamente aos 37 minutos do primeiro tempo, permanecendo interrompida por mais 2 minutos, em razão da tentativa de invasão da torcida organizada do Avaí ao local onde se encontrava a torcida visitante, sendo a situação contida pelo policiamento.

Após a segunda paralisação, o jogo somente foi reiniciado mediante a validação de segurança feita pelo delegado da partida juntamente com a equipe de policiamento do estádio."