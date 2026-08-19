Dal Pozzo aponta erros de passe e decisões do Sport em derrota de virada para o Avaí

Técnico afirmou que empate seria resultado mais justo, mas admitiu que o adversário soube tirar proveito dos erros rubro-negros

Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport ( Leo Piva e Roberto Zacarias/Sport Club do Recife)

O técnico Gilmar Dal Pozzo avaliou que os erros de passe e as tomadas de decisão no ataque foram determinantes para a derrota do Sport por 2 a 1 para o Avaí, de virada, nesta quarta-feira (19), na Ressacada, pela 23ª rodada da Série B.

Para o treinador, o Leão conseguiu controlar o adversário em boa parte da partida, mas não foi eficiente para transformar esse domínio em oportunidades e, principalmente, em gols. Dal Pozzo classificou a partida como aquela em que o Sport mais errou passes sob seu comando.

“Foi o jogo onde a gente mais errou passes. E quando a gente fica abaixo desse fundamento, a gente não consegue ter volume de jogo, não consegue agredir o adversário, não consegue ter situações de gol”, analisou Dal Pozzo.

“Na nossa parte ofensiva, a gente não conseguiu sair de uma marcação que o Avaí fez, que a gente já esperava. Nós teríamos que ter um pouquinho mais de paciência para trabalhar a bola”, completou.

O Sport conseguiu melhorar na segunda etapa e abriu o placar aos 19 minutos com Diego Hernández. O uruguaio marcou um golaço após receber cruzamento de Edson Lucas e finalizar de primeira, da entrada da área.

O problema veio depois. O Avaí empatou e, na avaliação do treinador, o Sport teve uma grande oportunidade para voltar à frente em um contra-ataque. A equipe tinha superioridade numérica, mas a decisão tomada no lance não foi considerada a melhor.

“Tivemos a melhor oportunidade naquele momento, num contra-ataque, onde a gente teve três para dois ali para definir a melhor jogada. O Alano tomou a decisão de fazer o passe para o Augusto Pucci por dentro e aí o Augusto finalizou. Talvez naquele momento uma assistência para o Perotti teria feito dois a um”, explicou.

Mesmo com o Sport tentando buscar o segundo gol, um erro na saída de bola abriu espaço para o contra-ataque que terminou na virada do Avaí.

“Quando a gente estava tendo essa posse de bola, estava criando, estava buscando o segundo gol, a gente errou nessa saída de bola e proporcionou o contra-ataque onde o Avaí fez o 2 a 1”, lamentou.

Dal Pozzo ainda considerou que o Sport teve controle da partida até o momento da virada e avaliou que o empate seria um resultado mais justo pelo que as duas equipes apresentaram.

“O segundo tempo nós tivemos melhor até o momento do gol. Eu penso que o resultado mais justo era o empate, mas o Avaí também fez por merecer, porque soube aproveitar.”

Para o treinador, a derrota passa principalmente pela necessidade de melhorar a tomada de decisões nas zonas ofensivas e reduzir os erros de construção.

“Faltava nós definir melhor essa jogada, que foi esse lance que eu relatei ali, que é as tomadas de decisões”, concluiu.

PRÓXIMO JOGO

O Sport volta a campo na próxima segunda-feira (24), às 19h30, quando recebe o América-MG, na Ilha do Retiro, pela sequência da Série B.

