Sport confirma lesão e Felipinho será desfalque por até três meses

Lateral-esquerdo do Leão da Ilha sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo e passará por cirurgia, ficando de fora das próximas rodadas da Série B

Felipinho, lateral-esquerdo do Sport (Roberto Zacarias/SCR)

O Sport terá o desfalque do lateral-esquerdo Felipinho pelas próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

O clube comunicou que o defensor passará por procedimento cirúrgico após ser diagnosticado com uma fratura e uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Felipinho deixou o campo durante a derrota por 2 a 1 para o Avaí, na última quarta-feira (19), sendo substituído por Edson Lucas, que passa a ser a única opção do técnico Gilmar Dal Pozzo para a posição.

Números de Felipinho na temporada

De volta ao Rubro-Negro após passagem por empréstimo pelo Criciúma, o lateral de 29 anos vinha sendo titular absoluto na posição.

Ao todo, fez 36 partidas, com três gols marcados e quatro assistências.



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