Sport não sustenta vantagem na Ressacada e perde de virada para o Avaí

Rubro-Negro saiu na frente com Diego Hernández, mas sofreu empate com Del Piage e levou virada aos 44 do segundo tempo, com Léo Gamalho

Avaí x Sport, jogo da 23ª rodada da Série B, na Ressacada (Leo Piva e Roberto Zacarias/Sport Club do Recife)

O Sport deixou escapar uma nova vitória e acabou derrotado pelo Avaí por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (19), na Ressacada, pela 23ª rodada da Série B. Depois de abrir o placar com um golaço de Diego Hernández, o Leão sofreu o empate com Del Piage e levou a virada aos 44 minutos da etapa final, com Léo Gamalho.

O resultado interrompe a sequência positiva construída pelo Sport nas duas rodadas anteriores, quando venceu Vila Nova e Londrina. O Rubro-Negro desperdiçou a oportunidade de somar mais três pontos fora de casa e seguir avançando na tabela em busca das primeiras posições da competição.

Do outro lado, a vitória teve peso ainda maior para o Avaí. Após passar cerca de dois meses dentro da zona de rebaixamento, o time catarinense conseguiu deixar o Z-4 justamente diante do Sport.

O Sport volta a campo na próxima segunda-feira (24), quando recebe o América-MG, na Ilha do Retiro, pela sequência da Série B.

O JOGO

O Sport começou a partida tentando controlar as ações. Com mais domínio da bola, o Leão procurava trabalhar a posse desde o campo de defesa, enquanto o Avaí apresentava dificuldades na saída de jogo e errava passes em zonas perigosas.

Mesmo assim, os donos da casa foram capazes de criar as principais oportunidades. Aos 14 minutos, Thiago Couto precisou trabalhar para evitar o gol catarinense. João Vitor levantou a bola na área, e a trajetória acabou levando a finalização diretamente para o gol. Atento, o goleiro rubro-negro deu um tapa e mandou para escanteio.

Aos 27, o Avaí voltou a assustar. Léo Chú recebeu passe de Thayllon após uma boa jogada individual e ficou de frente para a meta, mas finalizou por cima do gol.

O Sport também tentou encontrar espaços, mas as duas equipes não conseguiram tirar o zero do placar. A etapa inicial ainda teve uma baixa para o Leão. Felipinho deixou o gramado com dores e foi substituído por Edson Lucas.

Nas arquibancadas, houve episódios de briga entre torcidas organizadas dos dois times, com necessidade de intervenção da polícia.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou em ritmo mais cadenciado, mas a partida ganhou intensidade a partir dos 17 minutos. Jean Lucas arriscou de longa distância e acertou a trave de Thiago Couto, em um lance que quase terminou em um golaço dos donos da casa.

Quem abriu o placar, porém, foi o Sport, e com uma pintura. Aos 19 minutos, Edson Lucas recebeu pela esquerda e cruzou para Diego Hernández. Da meia-lua da área, o uruguaio pegou de primeira e acertou um chute perfeito, no ângulo, sem chances para o goleiro. Sport 1 a 0.

Foi o terceiro gol de Diego Hernández em apenas dois jogos pelo Leão, consolidando o uruguaio como um dos principais protagonistas do time neste momento da temporada.

A desvantagem fez o Avaí se lançar ao ataque e mexer. Uma das alterações foi decisiva. Cinco minutos depois de entrar em campo, Del Piage aproveitou o rebote após defesa de Thiago Couto e deixou tudo igual aos 27 minutos. Depois de uma bola alçada na área, o goleiro rubro-negro conseguiu fazer a primeira intervenção, mas o volante catarinense ficou com a sobra e mandou para as redes: Avaí 1 a 1 Sport.

O banco de reservas continuou fazendo a diferença para os donos da casa. Aos 44 minutos, Léo Gamalho, velho conhecido do torcedor pernambucano, levou a melhor sobre a defesa rubro-negra após cruzamento de Gabriel Cipriano. O centroavante finalizou sem chances para Thiago Couto e completou a virada: Avaí 2 a 1 Sport.

O Leão ainda tentou reagir nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a derrota. Para o Avaí, os três pontos significaram a saída da zona de rebaixamento.

FICHA DA PARTIDA

AVAÍ: Bruno Ferreira; Allyson (Del Piage), Jefferson e Reynaldo; João Vitor, Paulo Vitor (Gabriel Cipriano), Luiz Henrique, Léo Chu (Jean Lucas) e William (DG); Thayllon e Felipe Vizeu (Léo Gamalho). Técnico: Allan Aal.

SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci (Claudinho), Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Felipinho (Edson Lucas); Zé Gabriel, Willian Oliveira e Diego Hernández; Marlon Douglas (Juan Alano), Clayson (Dudu Teodora) e Pedro Perotti (Zé Roberto). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Ressacada, em Florianópolis

Horário: 19h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

Quarto Árbitro: Cinesio Mendes Junior (SC)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gols: Diego Hernández (19/2T), Del Piage (27/2T), Léo Gamalho (44/2T)

Cartões amarelos: Paulo Vitor (AVA); Claudinho (SPT)