O Sport venceu o Santa Cruz por 2 a 1 e conquistou o Campeonato Pernambucano Sub-20 pela 40ª vez em sua história.

Maior vencedor da competição, o Leão da Ilha contou com gols de Arthur Maron e Jefinho neste sábado (28), no duelo disputado no CT do Retrô. Caio descontou para o Tricolor, que ainda teve o lateral Miguel expulso na reta final.

Durante sua campanha, os rubro-negros tiveram a melhor defesa do torneio, sofrendo apenas cinco gols, além de terem terminado com o segundo melhor ataque, com 40 gols marcados.

Ao todo, disputaram 12 partidas, com 11 vitórias e apenas uma derrota, ainda na primeira fase da competição.

O Sport foi comandado na reta final da competição pelo treinador português Daniel Neri, que iniciou o ano à frente do Sub-20 do Náutico.

Destaques dentro de campo

O artilheiro do Leão na competição foi o atacante Lipão, que iniciou a decisão no banco de reservas.

O centroavante de 19 anos, que chegou a disputar sete jogos pelo time principal na temporada, marcou oito gols em 10 partidas no Pernambucano.

Autor do golaço que abriu o placar, Arthur Maron é o jogador do Sub-20 com mais gols no ano, tendo balançado as redes 13 vezes em 17 partidas.

Além disso, chegou a entrar em campo em duas partidas na reta final da campanha do time principal na Série B.

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