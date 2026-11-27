A Chapa 20 – Pelo Sport Todos, liderada por Paulo Bivar, apresentou oficialmente sua candidatura à eleição rubro-negra nesta sexta-feira (27), em almoço realizado no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

O evento reuniu apoiadores, lideranças políticas e imprensa, em uma tarde marcada pela apresentação dos integrantes da composição e pelos discursos em defesa de um novo projeto para o clube.

Ao lado de Paulo Bivar, candidato à presidência do Conselho de Administração, estiveram os nomes que integram a chapa para os diferentes cargos da estrutura administrativa rubro-negra.

Compuseram a mesa Leonardo Vasconcelos, candidato a vice-presidente do Conselho de Administração; Gustavo Dubeux e Rodrigo Abreu, também integrantes do colegiado; Severino Otávio, o Branquinho, e Marcos Cabral, que concorrem a funções no Conselho Deliberativo; além de Augusto Caldas, apontado como uma das principais referências da candidatura para o departamento de futebol.

Todos tiveram espaço para discursar e apresentar suas perspectivas para o futuro do Sport. Ao fim, os integrantes da mesa puxaram o tradicional grito de guerra rubro-negro, o "Cazá, Cazá".

A candidatura representa a segunda tentativa de Paulo Bivar de chegar à presidência do clube. No ano passado, ele disputou a eleição suplementar à frente da chapa Sport Eterno, mas acabou derrotado pela Leões Pela Mudança. Agora, retorna ao processo eleitoral com uma nova composição e a proposta de assumir o comando do Sport em um momento de dificuldades financeiras e de necessidade de reorganização do futebol.

Durante o evento, Paulo afirmou que chega à disputa mais preparado do que na eleição anterior. Segundo o candidato, o período desde o último pleito foi utilizado para aprofundar conhecimentos sobre a gestão do futebol e ampliar o diálogo com profissionais e instituições do setor.

“Eu me sinto muito mais preparado para assumir o clube. Esse ano eu aproveitei, mesmo perdendo as eleições, para estudar sobre futebol, para conversar com clubes, agentes, empresários, jogadores, com empresas que patrocinam clubes de futebol”, declarou.

O candidato também afirmou que pretende continuar se preparando para exercer a função. “Eu tenho me preparado e vou continuar me preparando para que eu seja o melhor presidente possível para o Sport. Então, eu acho que eu estou muito diferente do que eu estava no ano passado”, completou.

Disputa familiar e projeto para o futebol

Um dos pontos abordados por Paulo Bivar foi o fato de disputar a eleição contra o tio, Luciano Bivar, que lidera a Chapa 10 – Raça e Tradição. O candidato afirmou encarar o confronto com naturalidade, embora tenha reconhecido que preferia não estar nessa situação.

“São chapas que têm visões muito diferentes do que é a melhor solução para o Sport e para o próximo triênio. Então, eu encaro com muita naturalidade. E eu acho que, se não fosse meu tio, seria provavelmente um outro grande rubro-negro que teria meu respeito, que teria minha admiração e teria minha cordialidade dentro de um processo eleitoral”, afirmou.

Ao falar sobre o planejamento para o futebol em 2027, Paulo indicou a preferência por um treinador jovem, mas com experiência na Série B e capacidade de montar e liderar elencos. O candidato também destacou a importância de identificar e desenvolver talentos, diante da necessidade de adequação à realidade financeira do clube.

“A gente quer um técnico jovem, com muita energia, mas com bastante experiência, com muita experiência de Série B. Uma pessoa com experiência em montar um plantel, em liderar um plantel. E um treinador que tenha esse olhar de desenvolver e captar talentos. A gente vai ter que correr riscos”, explicou.

O nome de Mariano Soso, atual comandante rubro-negro, também foi citado entre as possibilidades. Paulo ponderou que o cenário financeiro deve influenciar diretamente a escolha e afirmou que o clube precisará mudar o perfil das contratações.

“Vai ser muito difícil fazer o que foi feito esse ano, de trazer atletas de faixa etária mais alta, salários inflados. O Sport vai ter que se adaptar a uma nova realidade financeira. Então, a gente está buscando e pensando em possibilidades de treinador, o Soso sendo uma delas”, disse.

Na avaliação do candidato, o próximo elenco precisará combinar capacidade técnica e intensidade. Paulo também afirmou que não pretende criar expectativas com promessas de grandes contratações ou jogadores de renome.

“Eu não vou enganar o torcedor e dizer que prometer treinador, prometer jogador tarimbado, prometer jogador estrela, não vai ser. Vai ser um futebol, ano que vem, de muita raça, de muito pé no chão, mas de jogadores que têm essa característica do esporte, de morder os 90 minutos, de sair com a camisa suja em todas as posições”, declarou.

Paulo ainda projetou uma participação direta nas decisões do futebol. Ele lembrou sua experiência nas categorias de base do clube e afirmou que pretende acompanhar de perto o cotidiano do departamento.

“Eu vou ser um presidente que vai viver o vestiário, vai viver o campo e vai estar envolvido em todas as decisões importantes do futebol”, afirmou. Segundo ele, as definições estratégicas serão construídas em um colegiado, com participação de diferentes integrantes da gestão.

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Situação financeira no centro do debate

A condição econômica do Sport também esteve entre os principais assuntos do lançamento. Gustavo Dubeux, que integra a composição do Conselho de Administração, afirmou que pretende contribuir com sua experiência e seus contatos para auxiliar uma eventual gestão de Paulo Bivar. Ele reconheceu que o cenário financeiro representa um dos principais desafios para o próximo triênio.

“Essa situação financeira é uma das mais alarmantes, mas a gente tem conhecimento disso. De novo, o Sport teve vários adiantamentos, de forma que tem uma receita muito pequena para o próximo ano e a gente tem que traduzir isso aí em uma oportunidade de, de novo, tirar o clube dessa situação. Vai ser muito trabalho”, afirmou.

Dubeux também destacou a necessidade de reunir outros rubro-negros e empresários em torno do projeto.

“Eu, como conselheiro, vou apoiar o presidente, tentar usar a minha experiência e minhas ligações para poder ajudá-lo nessa gestão. Então, isso é um trabalho coletivo que a gente precisa também de outras pessoas, de outros empresários rubro-negros, para poder tirar de porta essa situação”, declarou.

Rodrigo Abreu, responsável por jurídico e SAF, por sua vez, revelou que os integrantes da chapa estiveram no clube na quinta-feira (26), em uma reunião com representantes da atual gestão para conhecer e atualizar as informações sobre o panorama financeiro.

De acordo com ele, a situação é ainda mais delicada do que a enfrentada neste ano, inclusive pela possibilidade de o Sport não contar, em 2027, com alguns ativos que ainda podem ser negociados.

“O que a gente pode dizer de antemão é que o panorama é uma situação muito difícil, mais difícil do que a gente enfrentou esse ano, inclusive sem alguns ativos que, se não for negociado, não vão dar ano que vem”, afirmou.

O candidato também defendeu que a composição do Conselho de Administração leve em consideração a capacidade de trabalho conjunto entre seus integrantes. Para Rodrigo, a escolha dos cinco membros precisa considerar as contribuições individuais e a sinergia entre eles, de modo a construir uma gestão integrada ao longo dos três anos de mandato.

Eleições

A Chapa 20 disputa a eleição do Sport contra a Chapa 10 – Raça e Tradição, liderada por Luciano Bivar. O pleito está marcado para o dia 12 de dezembro e definirá os representantes do clube para o triênio 2027–2029, dentro do novo modelo administrativo rubro-negro.