O Sport conquistou o título do Campeonato Pernambucano Sub-17 de 2026. Na manhã deste sábado (28), o Leão da Ilha venceu o Náutico por 5 a 4 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, no CT do Retrô.

Com a conquista, o Rubro-Negro chegou ao 17º título estadual da categoria e ampliou a vantagem como maior campeão da competição.

A decisão foi marcada pelo equilíbrio entre as equipes. Depois de um empate no tempo regulamentar, o Sport levou a melhor nas cobranças de pênaltis, com destaque para o goleiro Lucas Gabriel.

O Leão saiu na frente logo aos seis minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Fabrício, Nathan apareceu na área e cabeceou com força para colocar o Sport em vantagem.

O Náutico reagiu e passou a ter mais posse de bola, buscando espaços no campo ofensivo. A resposta alvirrubra veio também pelo alto: após cobrança de escanteio e desvio na primeira trave, Kayky aproveitou a sobra e deixou tudo igual.

Na segunda etapa, a partida ficou mais disputada fisicamente e teve poucas oportunidades claras de gol. Mesmo após a expulsão de Pedro Henrique, pelo lado rubro-negro, o placar permaneceu inalterado.

Lucas Gabriel decide nos pênaltis

Com o empate por 1 a 1, a decisão foi para as penalidades. Nas cobranças, o Sport venceu por 5 a 4 e garantiu mais uma conquista estadual.

O goleiro Lucas Gabriel foi decisivo ao defender a cobrança de João Lucas. Na sequência, João Henrique converteu a penalidade que confirmou o 17º título pernambucano Sub-17 do Leão da Ilha.

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