O primeiro lançamento aconteceu no último dia 25, durante o Summit CBF. Na sequência, o livro também será apresentado na CONFUT Nordeste, evento marcado para os dias 8 a 10 de dezembro, no Recife.

O CEO do Sport, Felipe Ximenes, realizará o lançamento do livro “O Futebol na Superfície” no Recife, na próxima terça-feira (1º de dezembro), às 18h, na loja Cazá do Sport, localizada na Ilha do Retiro. A obra aborda os impactos das redes sociais na gestão do futebol e a influência da repercussão pública sobre as decisões tomadas nos bastidores dos clubes.

Na publicação, Ximenes apresenta o conceito de “gestão por repercussão”, que descreve o cenário em que a reação do público deixa de ser apenas uma consequência das decisões e passa a interferir diretamente no processo de escolha dos dirigentes. O autor analisa como a consolidação das plataformas digitais transformou a relação entre gestores, atletas, treinadores, jornalistas e torcedores.

Com mais de três décadas de experiência no futebol brasileiro e passagens por clubes como Flamengo, Vasco, Cruzeiro, Atlético-MG, Fluminense, Santos e Coritiba, Ximenes utiliza episódios de sua trajetória profissional para discutir as mudanças na dinâmica dos bastidores do esporte. Situações que antes ficavam restritas aos corredores dos clubes passaram a ganhar interpretações e consequências públicas em poucos minutos.

“A discussão vai além da comunicação. Envolve governança, formação de jovens atletas, liderança, reputação institucional e preservação de critérios diante da pressão pública. As redes sociais não criaram a instabilidade do futebol. Elas transformaram essa instabilidade em conteúdo, influência, dinheiro e poder”, afirma Ximenes.

Embora tenha o futebol como cenário principal, a obra também propõe uma reflexão sobre outras atividades profissionais e instituições submetidas à exposição permanente. O livro aborda questões como os limites entre ouvir a opinião pública e se submeter a ela, além dos desafios para preservar critérios de gestão em um ambiente marcado pela velocidade das redes.

“Não é um livro contra as redes sociais, mas uma defesa da profundidade das decisões. A proposta não é negar a importância das novas plataformas, e sim questionar o risco de transformar a reação imediata do público em principal referência para a gestão”, explica o autor.

A obra conta com prefácio do jornalista Thales Machado, editor-chefe de Esportes do jornal O Globo, que contribui com a perspectiva de um profissional que acompanha as transformações do jornalismo esportivo e a relação entre informação, exposição pública e futebol.

Sobre o autor

Felipe Ximenes é executivo, educador e especialista em gestão e governança no futebol brasileiro, com mais de 30 anos de experiência no setor. Formado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com mestrado em Educação, construiu carreira em alguns dos principais clubes do país. Também foi secretário municipal de Esportes em Três Corações (MG) e integra o corpo docente da CBF Academy.

O executivo é criador do curso “Gestor de Futebol: Os Desafios de uma Função”, que já alcançou mais de mil alunos em 20 países, e colunista do Lance!. Atualmente, ocupa o cargo de CEO do Sport Club do Recife e também é autor do livro “O Certo é Certo. Mesmo Dando Errado”.